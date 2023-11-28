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ZANTI
CE Brands и Motorola объявили о партнерстве для выпуска новой линейки смарт-часов MOTO
4 квартал - это период с 1 октября по 31 декабря. Речь идет о том, что выход на рынок обновленных смарт-часов MOTO ожидается до конца этого года, в преддверии новогодних праздников и рождественских покупок

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© Infino Photography

Канадская технологическая компания CE Brands заключила соглашение с известным производителем электроники Motorola по выпуску обновленной линейки смарт-часов MOTO. Как сообщается в пресс-релизе CE Brands, компании планируют представить на рынке новые модели умных часов MOTO по цене от 50 до 100 долларов США.

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Помимо аппаратной части, CE Brands разрабатывает для гаджетов принципиально новое программное обеспечение. Оно призвано улучшить взаимодействие пользователя со смарт-часами и предоставить доступ к premium приложениям. 

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Выход на рынок обновленных MOTO ожидается в четвертом квартале 2023 года. Генеральный директор CE Brands Калви Легат отметил, что компания очень рада сотрудничеству с таким партнером как Motorola в сфере изготовления носимой электроники.

#motorola #анонс #рынок #релиз #gadget #партнёрство
Источник: benzinga.com
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