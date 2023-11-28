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Канадская технологическая компания CE Brands заключила соглашение с известным производителем электроники Motorola по выпуску обновленной линейки смарт-часов MOTO. Как сообщается в пресс-релизе CE Brands, компании планируют представить на рынке новые модели умных часов MOTO по цене от 50 до 100 долларов США.
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Помимо аппаратной части, CE Brands разрабатывает для гаджетов принципиально новое программное обеспечение. Оно призвано улучшить взаимодействие пользователя со смарт-часами и предоставить доступ к premium приложениям.
Выход на рынок обновленных MOTO ожидается в четвертом квартале 2023 года. Генеральный директор CE Brands Калви Легат отметил, что компания очень рада сотрудничеству с таким партнером как Motorola в сфере изготовления носимой электроники.