4 квартал - это период с 1 октября по 31 декабря. Речь идет о том, что выход на рынок обновленных смарт-часов MOTO ожидается до конца этого года, в преддверии новогодних праздников и рождественских покупок

© Infino Photography

Канадская технологическая компания CE Brands заключила соглашение с известным производителем электроники Motorola по выпуску обновленной линейки смарт-часов MOTO. Как сообщается в пресс-релизе CE Brands, компании планируют представить на рынке новые модели умных часов MOTO по цене от 50 до 100 долларов США.

реклама

Помимо аппаратной части, CE Brands разрабатывает для гаджетов принципиально новое программное обеспечение. Оно призвано улучшить взаимодействие пользователя со смарт-часами и предоставить доступ к premium приложениям.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Выход на рынок обновленных MOTO ожидается в четвертом квартале 2023 года. Генеральный директор CE Brands Калви Легат отметил, что компания очень рада сотрудничеству с таким партнером как Motorola в сфере изготовления носимой электроники.