Авито внедрило возможность добавления к объявлениям коротких видеороликов.

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Онлайн-платформа объявлений Авито представила новую функцию - возможность добавления коротких видеороликов к объявлениям. Теперь все пользователи сервиса могут загружать видео длительностью до 3 минут напрямую на Авито без использования сторонних видеохостингов.

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По замыслу разработчиков, видео позволит продавцам эффективнее презентовать свои товары и услуги. Видеоролики будут отображаться в результатах поиска перед галереей изображений. Также ожидается увеличение конверсии за счет большего доверия покупателей.

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В честь запуска нового функционала Авито проводит конкурс среди пользователей, добавивших видео к объявлениям. Призы включают смартфон iPhone 14 Pro, стабилизаторы для съемки и штативы. Конкурс продлится с 20 ноября по 20 декабря в категориях "Электроника", "Одежда, обувь, аксессуары" и "Детская одежда и обувь".