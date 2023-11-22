реклама
Онлайн-платформа объявлений Авито представила новую функцию - возможность добавления коротких видеороликов к объявлениям. Теперь все пользователи сервиса могут загружать видео длительностью до 3 минут напрямую на Авито без использования сторонних видеохостингов.
реклама
По замыслу разработчиков, видео позволит продавцам эффективнее презентовать свои товары и услуги. Видеоролики будут отображаться в результатах поиска перед галереей изображений. Также ожидается увеличение конверсии за счет большего доверия покупателей.
В честь запуска нового функционала Авито проводит конкурс среди пользователей, добавивших видео к объявлениям. Призы включают смартфон iPhone 14 Pro, стабилизаторы для съемки и штативы. Конкурс продлится с 20 ноября по 20 декабря в категориях "Электроника", "Одежда, обувь, аксессуары" и "Детская одежда и обувь".