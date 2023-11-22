Планируется наладить полный цикл - от выпуска комплектующих до готовых устройств под новым брендом

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В Ростовской области анонсировано создание нового завода по производству электронных устройств. Как сообщил сегодня на пресс-конференции губернатор Василий Голубев, предприятие начнет работу в 2024 году, а к 2027 году планируется запустить полный цикл выпуска смартфонов и планшетов.

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Мы видим большой потенциал в развитии собственной электронной промышленности. На первом этапе будем производить комплектующие, аккумуляторы, ноутбуки, а затем перейдем к выпуску гаджетов под собственным брендом - прокомментировал глава региона.

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В настоящее время обсуждаются детали соглашения с потенциальным инвестором проекта. Планируемый объем вложений - 8 млрд рублей. По словам Василия Голубева, первой продукцией нового предприятия станут ноутбуки, серийный выпуск которых должен начаться в 2025 году.