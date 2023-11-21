Google тестирует функцию генерации ответов на частые вопросы о приложениях в Play Маркете с помощью искусственного интеллекта.

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Как стало известно, Google рассматривает возможность добавления новой функции в магазин приложений Play Маркет - разделов с часто задаваемыми вопросами и ответами, сгенерированными искусственным интеллектом.

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Об этом свидетельствуют строки кода, обнаруженные в последней версии приложения Play Маркета. В них говорится, что пользователи смогут "получить ответы на часто задаваемые вопросы, сгенерированные AI Google".

Предположительно, для генерации ответов на вопросы будут использоваться алгоритмы, разработанные для недавно анонсированного проекта Bard. Однако пока неизвестно, как именно будут выглядеть AI-генерируемые FAQ в интерфейсе магазина.

По мнению экспертов, появление такой функции может существенно облегчить поиск ответов на распространенные вопросы о приложениях и играх в Play Маркете. Ожидается, что нововведение поспособствует повышению вовлеченности и удержания пользователей.

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Однако пока рано говорить о сроках реализации этой функциональности, поскольку она находится на начальной стадии разработки.