IT-ресурс Tom’s Hardware опубликовал обновленную иерархию процессоров для настольных ПК по цене и производительности

Популярный IT-ресурс Tom’s Hardware опубликовал обновленную иерархию процессоров для настольных ПК за 2023 год. Эксперты сайта протестировали десятки моделей Intel и AMD в различных приложениях и играх и составили рейтинг лучших ЦП по соотношению цена/производительность.

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В верхних строчках рейтинга расположились новейшие флагманские процессоры AMD Ryzen 9 7950X на базе Zen 4 и Intel Core i9-13900K на ядре Raptor Lake. Эти модели демонстрируют максимальную производительность в играх и приложениях, но имеют высокую стоимость.

Для большинства пользователей эксперты рекомендуют процессоры среднего уровня, такие как AMD Ryzen 5 7600X и Intel Core i5-13600K. Они обеспечивают отличную производительность в играх при разрешении 1440p и выше, а их цена гораздо доступнее флагманских моделей.

В бюджетном сегменте лучшим выбором названы AMD Ryzen 5 5600 и Intel Core i3-12100F. Эти процессоры позволяют комфортно играть в современные игры при разрешении 1080p по доступной цене.

Также в рейтинг вошли процессоры для систем на базе платформ AMD AM5 и Intel LGA 1700. Эксперты отмечают, что выбор платформы влияет на возможности модернизации и разгона системы.

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Подробные результаты тестирования и комментарии для каждого процессора можно найти в полной версии обзора на сайте Tom’s Hardware. Иерархия поможет сориентироваться в выборе оптимального ЦП для игрового ПК или рабочей станции в 2023 году с учетом потребностей и бюджета.