Разыгрываются путевки, авто, гаджеты и встречи с известными людьми.

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МТС запустила масштабную розыгрышную акцию к своему 30-летнему юбилею. Как стало известно, оператор разыграет среди своих абонентов и всех желающих миллионы призов от компаний-партнеров.

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Среди главных призов - туристические путевки, автомобили, подарочные карты, гаджеты и подписки на цифровые сервисы МТС. Победителям также выпадет шанс встретиться со знаменитостями - писателями, музыкантами и актерами.

Для участия в розыгрыше достаточно зайти на сайт компании или в мобильное приложение "Мой МТС", подтвердить регистрацию и прокрутить виртуальный куб, чтобы узнать свой гарантированный приз. Розыгрыш суперпризов продлится до начала 2024 года.

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По словам регионального директора МТС, за годы работы в Приморском крае компания внедрила множество инновационных технологий - от сетей NMT и GSM до 5G и решений для "умных" городов. Сегодня услуги цифровой экосистемы МТС доступны практически всем жителям региона. Юбилейная акция призвана отблагодарить клиентов за лояльность и привлечь новых пользователей.