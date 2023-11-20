Оргкомитет AI Journey направил приглашения Илону Маску и основателям OpenAI выступить в Москве. Пока неизвестно, примут ли они участие.



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Оргкомитет московской конференции AI Journey по искусственному интеллекту направил приглашения основателю SpaceX и Tesla Илону Маску, экс-директору OpenAI Сэму Альтману и сооснователю OpenAI Грегу Брокману выступить в качестве спикеров на предстоящем мероприятии.

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Как стало известно, в письмах приглашенным предлагается поделиться взглядами на будущее искусственного интеллекта и рассказать об опыте создания ChatGPT и других передовых разработок в этой сфере.

AI Journey проводится в Москве с 22 по 24 ноября при поддержке Сбербанка. Организаторы позиционируют конференцию как ключевое мероприятие в области технологий ИИ.

Среди подтвержденных спикеров - представители российских вузов, ИТ-компаний и органов власти. Пока неизвестно, примет ли участие в конференции президент России Владимир Путин, как это было в прошлом году.

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Ранее появлялась неподтвержденная информация о возможном участии Илона Маска в AI Journey. Однако оргкомитет опровергал эти сообщения. Теперь стало известно, что приглашение ему все-таки направлено. Остается неясным, примет ли Маск предложение выступить на российской конференции по ИИ.