Сэм Альтман, основатель и генеральный директор OpenAI, объявил о своей отставке.

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18 ноября произошли кадровые перестановки в руководстве компании OpenAI, разрабатывающей технологии искусственного интеллекта. Совет директоров принял решение об отставке генерального директора Сэма Альтмана в связи с потерей доверия к его руководству. Временно исполняющим обязанности назначена технический директор Мира Мурати.

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Также об уходе из компании объявил ее соучредитель и председатель совета директоров Грег Брокман. Ранее сообщалось, что он покинет пост председателя, но останется в компании. Однако спустя несколько часов стало известно о полном уходе Брокмана из OpenAI.

В своем прощальном обращении к сотрудникам Брокман выразил гордость за проделанную компанией работу и пожелал коллективу успехов. Он подчеркнул приверженность идеям создания безопасного искусственного интеллекта во благо человечества.

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Альтман также позитивно оценил время, проведенное в OpenAI, и выразил уверенность в дальнейшем прогрессе компании. Причины кадровых перестановок официально не разглашаются.