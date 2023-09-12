Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ZANTI За пост начислено вознаграждение
Авито запустило платформу для автоматизации тестирования мобильных приложений
Новая платформа для автоматизированного тестирования мобильных приложений позволит оптимизировать процесс разработки и сократить затраты на ручную проверку.

реклама

© Luca Bravo

Компания "Авито" презентовала свою новую платформу Emcee, специально разработанную для автоматизированного тестирования мобильных приложений. Этот инструмент значительно ускоряет внутренние тесты и теперь становится доступным на внешнем рынке. Теперь пользователи, которые запускают тесты на не более трех устройствах, могут использовать бесплатную версию платформы на GitHub. Для тех, кто желает проводить тестирование на большем количестве устройств, необходима лицензия.

Продукт можно развернуть на вашем сервере или хранить его в облаке, и стоимость будет зависеть от количества задействованных устройств. Интересный факт: использование облачной версии будет тарифицироваться поминутно. Разработка этого продукта заняла девять месяцев, а общий бюджет составил около 13 млн рублей. Это отличный инструмент, который поможет оптимизировать процесс разработки и сэкономить деньги на ручных проверках.

На лендинге платформы доступен калькулятор, который позволяет рассчитать время, затраченное на тестирование с использованием Emcee. Некоторые из уже участвующих пользователей в тестовом режиме включают такие компании, как турсервис Tutu, кинотеатр "Иви" и финтех-компания Space307.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#программы #тестирование #avito #программа #автоматизация #програмное обеспечение #в росии
Источник: vc.ru
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft прекращает поддержку WordPad в Windows
Apple выпустила обновление, исправляющее уязвимость от израильского шпионского ПО
В России обсудили инновационные подходы к популяризации науки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
6
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
3
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
19
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
11
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
4
Зеленский заявил, что ощущает неискренность в словах Запада о вечной поддержке Украины
2
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
1
New Atlas: Затея с отправкой Challenger на Украину была обречена с самого начала и чуда не произошло
+
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
The Wall Street Journal: Россия может обменять Навального
+
Парламент Британии заявил об отсутствии у ВВС резервов для войны с Россией
1
Для Starfield анонсирован HD Reworked Project
+
Британские эксперты признали уничтожение Challenger 2 на Украине
+

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
43
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
15
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
17
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
170
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
33
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
13
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
25
Учимся правильно использовать Furmark
12
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
6
Итоги гоночного уик-энда 9-10 сентября
+

Сейчас обсуждают

Анжелика Михайлова
05:02
Автор дегенерат. К чему все твое брюзжание? За свою цену отличная приставка и памяти хватает на несколько топовых тайтлов. Тупой бульбаш и сайт этот в помойку превратился, раз допускает такие дешёвые ...
Как увеличить память в младшей Xbox series S
Bamboliny
04:16
Опять чат-гпт, живые авторы, видимо, повывелись.
Рецензия на Forza Motorsport: Теплый прием для любителей казуальных гонок
Garthar
03:57
Основная проблема российских самолетов это не то что они плохие, они какраз вполне на уровне, но вот "сервис" лютейшее говно. И пока не подтянут сервис никто их покупать не будет.
Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов санкциям Запада
Garthar
03:53
Ну да ну да, как дешего апргрейдить комп? А ну да иди купи ССД за 13к проц за 20 и видяху за 30. Автор ты упоролся чуть более чем полностью. В это проще добавить еще 15 и купить нормальную современную...
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
Skyten
03:23
"Смотришь в книгу и видишь фигу" прочитать материал егэ не позволяет?
Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов санкциям Запада
Станислав Попов
02:42
Так полностью российские комплектующие или российский двигатель будут устанавливать в неком «ближайшем будущем»?
Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов санкциям Запада
PalPaly4
02:22
То самое чувство когда владельцы 7600 рыксы в старфилд играют с большим удовольствием чем владельцы 3070
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Александар Бугаев
02:11
У меня на встройке в обще работает малоизвестный Lepa N600 уже лет 12 наверное и нечего, хотя часто бывали внезапный отключения тут как повезет .
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
Андрей Якубовский
01:13
Ммм, 300 баксов за то что делает хлаоми браслет баксов за 50.
Galaxy Smart Ring станет звездой мероприятия Samsung S24
Анатолий Павлюшин
00:55
"Потому что для них это стая диких" - что мешает завезти своих смотрящих? Инструкторов?
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем