Новая платформа для автоматизированного тестирования мобильных приложений позволит оптимизировать процесс разработки и сократить затраты на ручную проверку.

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Компания "Авито" презентовала свою новую платформу Emcee, специально разработанную для автоматизированного тестирования мобильных приложений. Этот инструмент значительно ускоряет внутренние тесты и теперь становится доступным на внешнем рынке. Теперь пользователи, которые запускают тесты на не более трех устройствах, могут использовать бесплатную версию платформы на GitHub. Для тех, кто желает проводить тестирование на большем количестве устройств, необходима лицензия.



Продукт можно развернуть на вашем сервере или хранить его в облаке, и стоимость будет зависеть от количества задействованных устройств. Интересный факт: использование облачной версии будет тарифицироваться поминутно. Разработка этого продукта заняла девять месяцев, а общий бюджет составил около 13 млн рублей. Это отличный инструмент, который поможет оптимизировать процесс разработки и сэкономить деньги на ручных проверках.



На лендинге платформы доступен калькулятор, который позволяет рассчитать время, затраченное на тестирование с использованием Emcee. Некоторые из уже участвующих пользователей в тестовом режиме включают такие компании, как турсервис Tutu, кинотеатр "Иви" и финтех-компания Space307.