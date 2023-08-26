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Россию атакуют хакеры - число DDoS-атак выросло вдвое
По данным экспертов, число кибератак на российские сайты удвоилось во 2 квартале 2023 года. Количество DDoS-атак выросло на 40-100%. Россия на 9 месте по числу атак.

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© Sora Shimazaki

По данным международной компании "Гарда", занимающейся кибербезопасностью, во 2 квартале 2023 года Россия стала мишенью для 2,3% всех DDoS-атак в мире. Это на 9 позиций выше по сравнению с 1 кварталом. Количество кибератак на нашу страну выросло в 2 раза. Эксперты других компаний в сфере информационной безопасности также отмечают увеличение DDoS-атак на Россию. Так, Qrator Labs зафиксировала рост на 40%, а DDoS-Guard - на 28%.

Больше всего кибератак пришлось на США (35,5%) и Китай (10%). При этом снизилось число DDoS-атак, проводимых из России - с 3,09% до 2,11%. Лидерами по количеству атак являются Китай (38%), Индия (24%) и Южная Корея (10%). Эксперты рекомендуют компаниям и государственным учреждениям России усилить меры по защите от DDoS-атак, поскольку тенденция к их росту сохраняется. Необходимо проводить регулярные тесты систем на устойчивость к кибератакам, обучать сотрудников правилам кибергигиены и использовать современные средства защиты.

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#хакеры #информационная безопасность #хакер #ddos #в россии #киберугрозы
Источник: m.gazeta.ru
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