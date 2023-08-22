Видео показывает все аспекты игры от создания персонажа до космических сражений.

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Незадолго до официального релиза игры Starfield 6 сентября в сети появилось 40-минутное видео с утечкой геймплея. Ютубер по имени DHavenShadow, по-видимому, раньше получил коллекционное издание Constellation Edition игры и выложил более 40 минут геймплея, что привело к крупной утечке информации о Starfield.



В видео, снятом на телефон в портретном режиме, ютубер открывает коллекционное издание Constellation Edition игры, которое включает в себя базовую игру, а также доступ к дополнению Shattered Space Story, ранний доступ, наборы скинов и многое другое.



В видео ютубер можно увидеть, как он запускает Starfield, создает своего персонажа, проходит через различные диалоги, участвует в космических боях, а также обычных боях и многом другом. Это интересное видео для тех, кто хочет увидеть кадры из игры до выхода обзоров и релиза игры в следующем месяце.



Конечно, мы не рекомендуем смотреть это видео, если вы не хотите испортить себе игру до выхода. Starfield выйдет по всему миру 6 сентября на ПК и Xbox Series X|S. Игра будет доступна в день релиза в Xbox Game Pass.