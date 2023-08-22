Ростелеком вводит сервис ytonline.ru для фильтрации контента YouTube, реализуя 'мягкую' блокировку.

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Власти России начали тестирование 'мягкой' блокировки видеохостинга YouTube, вводя сервис ytonline.ru от Ростелекома для фильтрации контента. Это подтверждает стремление регулировать доступ к зарубежным медиаплатформам, особенно к военно-тематическому контенту.



Сервис ytonline.ru, предоставляемый Ростелекомом, предназначен для управления доступом к контенту YouTube, блокируя материалы, которые российские власти считают нежелательными. 18 августа большинство российских пользователей уже могли опробовать функционал этого сервиса.



Планируется, что прямой доступ к YouTube для российских пользователей будет перекрыт, и они смогут просматривать контент только через ytonline.ru. Это отличается от полной блокировки, которую ранее внедрили для некоторых иностранных мессенджеров.



Тем не менее, после начала тестирования сайт ytonline.ru временно стал недоступен. Кроме того, было замечено, что в последнее время в России испытываются проблемы с работой большинства VPN-сервисов, что может осложнить обход новых ограничений.