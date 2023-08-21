В Москве группа туристов, отправившихся на экскурсию по подземным коллекторам, погибла во время сильнейшего ливня 20 августа.

Источник фото: WikiMedia

В Москве произошла трагедия - группа туристов погибла во время экскурсии по подземным коллекторам, которая состоялась во время сильнейшего ливня 20 августа.

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По данным СМИ, в группе было не менее 5 человек, среди которых - 47-летний PR-специалист Дмитрий Маркушкин, его 15-летняя дочь, их 18-летний родственник с подругой. Экскурсию вел опытный диггер-гид.

После ливня группа перестала выходить на связь, родные обратились в полицию. 21 августа в Москва-реке нашли тела двух подростков, а затем, по некоторым данным, еще одно тело. Поиски пропавших продолжаются.

По предварительным данным, на экскурсию могло записаться более 20 человек. На сайте организаторов было указано, что экскурсии не проводятся в дождь, однако это правило по неизвестной причине нарушено.

В связи с трагедией вице-спикер Госдумы призвал ввести уголовную ответственность за несанкционированное проникновение в подземные коммуникации города. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.