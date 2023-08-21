Открытое бета-тестирование "The First Descendant" начнется 19 сентября

Компания Samsung в партнерстве с Nexon анонсировала первую в мире игру с поддержкой стандарта HDR 10+ Gaming. Игра под названием "The First Descendant" будет продемонстрирована на выставке Gamescom 2023.

реклама

Samsung является одним из разработчиков отраслевого стандарта HDR 10+, представленного в 2018 году. На данный момент стандарт поддерживается более чем 7000 устройствами различных производителей.

Открытое бета-тестирование "The First Descendant" начнется 19 сентября. Геймеры по всему миру смогут оценить возможности технологии HDR 10+ Gaming.