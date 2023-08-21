Baldur's Gate 3 получила высочайшие оценки от известных разработчиков RPG игр, таких как создатели Dragon Age, Fallout и The Elder Scrolls.

Недавно ведущие разработчики ролевых игр поделились своим мнением о новой RPG - Baldur's Gate 3, созданной студией Larian. Среди опрошенных были такие известные имена, как Майкл Лэйдлоу (Dragon Age, Mass Effect), Брайан Фарго (Wasteland, Fallout), Джефф Гардинер (The Elder Scrolls 5: Skyrim, Fallout 3) и Джош Сойер (Fallout: New Vegas, Pentiment).



Ветераны отметили проработанность деталей, глубину сюжетных линий и разветвленность диалогов в Baldur's Gate 3. По их словам, игра предоставляет огромные возможности для прокачки персонажей и экспериментов с тактикой боя. Некоторые разработчики провели в ней десятки часов, настолько их увлек игровой процесс.



Особую похвалу вызвала реализация правил Dungeons & Dragons в игре. Это позволяет совершать разнообразные действия в бою, например прыжки и акробатические трюки. Также получили высокую оценку визуальные эффекты и детализация персонажей.



Несмотря на восторженные отзывы, некоторые разработчики отметили и недостатки Baldur's Gate 3. В частности, не самый удобный интерфейс и проблемы с управлением камерой.



Тем не менее, в целом Baldur's Gate 3 назвали настоящим шедевром RPG жанра, который превзошел ожидания даже самых опытных разработчиков. Игра получила одни из самых высоких оценок критиков и до сих пор пользуется большой популярностью у игроков.