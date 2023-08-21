реклама
Компания LG анонсировала выход нового монитора 27UQ750, ориентированного как на геймеров, так и на профессиональных пользователей.
реклама
Новинка получит 27-дюймовую матрицу с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц. Яркость дисплея составит 400 кд/м2, а время отклика - 5 мс. Монитор сможет отображать 95% цветового пространства DCI-P3.
Монитор оснастят регулируемой по высоте подставкой и двумя 5-ваттными динамиками. Интерфейсы включают HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type-C с поддержкой питания ноутбука до 90 Вт.
LG пока не сообщила точную дату начала продаж монитора 27UQ750 и его стоимость. Ожидается, что эта информация появится позже.