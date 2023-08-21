Компания LG представила характеристики нового 27-дюймового игрового монитора с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц.

Компания LG анонсировала выход нового монитора 27UQ750, ориентированного как на геймеров, так и на профессиональных пользователей.

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Новинка получит 27-дюймовую матрицу с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц. Яркость дисплея составит 400 кд/м2, а время отклика - 5 мс. Монитор сможет отображать 95% цветового пространства DCI-P3.

Монитор оснастят регулируемой по высоте подставкой и двумя 5-ваттными динамиками. Интерфейсы включают HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type-C с поддержкой питания ноутбука до 90 Вт.



LG пока не сообщила точную дату начала продаж монитора 27UQ750 и его стоимость. Ожидается, что эта информация появится позже.