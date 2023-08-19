Twitch запускает функцию блокировки забаненных зрителей, чтобы дать стримерам больше контроля над своими трансляциями.

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Крупная платформа видеостриминга Twitch объявила о предстоящем внедрении новой функции, которая позволит стримерам блокировать доступ к своим трансляциям для забаненных пользователей. Это изменение является ответом на проблему модерации, с которой сталкивается платформа.



Тревор Фишер, старший менеджер по продуктам Twitch, объяснил, что новая функция работает следующим образом: если стример или модератор забанил пользователя, который в этот момент смотрит трансляцию, то для него воспроизведение прерывается. Также забаненному пользователю будет запрещено смотреть последующие трансляции стримера, пока его не разбанят.



Однако есть важное ограничение: новая функция блокировки будет работать только с авторизованными пользователями. Если человек смотрит трансляцию, выйдя из своего аккаунта, он сможет просматривать трансляции независимо от статуса блокировки. Twitch пока не блокирует IP-адреса, что оставляет возможность для исключений.



Также стоит отметить, что это изменение является лишь частью широких усилий компании по улучшению модерации на платформе. Twitch уже внедрил инструменты борьбы с домогательствами, усовершенствовал процесс подачи жалоб и апелляций, переработал свои общественные политики и усилил борьбу с дипфейки.