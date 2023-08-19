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Twitch разрабатывает функцию блокировки просмотра трансляций забаненым пользователям
Twitch запускает функцию блокировки забаненных зрителей, чтобы дать стримерам больше контроля над своими трансляциями.

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Источник фото: engadget.com

Крупная платформа видеостриминга Twitch объявила о предстоящем внедрении новой функции, которая позволит стримерам блокировать доступ к своим трансляциям для забаненных пользователей. Это изменение является ответом на проблему модерации, с которой сталкивается платформа.

Тревор Фишер, старший менеджер по продуктам Twitch, объяснил, что новая функция работает следующим образом: если стример или модератор забанил пользователя, который в этот момент смотрит трансляцию, то для него воспроизведение прерывается. Также забаненному пользователю будет запрещено смотреть последующие трансляции стримера, пока его не разбанят.

Однако есть важное ограничение: новая функция блокировки будет работать только с авторизованными пользователями. Если человек смотрит трансляцию, выйдя из своего аккаунта, он сможет просматривать трансляции независимо от статуса блокировки. Twitch пока не блокирует IP-адреса, что оставляет возможность для исключений.

Также стоит отметить, что это изменение является лишь частью широких усилий компании по улучшению модерации на платформе. Twitch уже внедрил инструменты борьбы с домогательствами, усовершенствовал процесс подачи жалоб и апелляций, переработал свои общественные политики и усилил борьбу с дипфейки.

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#обновление #twitch #стрим #streaming #прямые трансляции
Источник: engadget.com
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