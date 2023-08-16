Сервис представляет персонализированную ленту клипов, которые можно просматривать с помощью свайпов, как на TikTok

Источник изображения: YouTube

YouTube Music развивает свою платформу, представляя новую функцию, которая напоминает популярный формат коротких видео на TikTok. Эта новая функция, названная "Samples", представляет собой персонализированную ленту с короткими видео, которые можно просматривать с помощью свайпов в стиле TikTok.



Согласно заявлениям компании, этот новый поток видео представляет собой визитные карточки музыкантов, включающие их треки и записи концертов. Это обеспечивает пользователям уникальную возможность открыть для себя новую музыку, поскольку короткие видео становятся все более популярным способом это сделать, особенно среди молодежи.

реклама





Брэндон Билински, директор по управлению продуктами YouTube, подчеркнул, что пользователи, особенно молодые, открывают для себя всё больше и больше музыки с помощью коротких видео.



В ленте Samples используются официальные музыкальные клипы и записи живых выступлений с YouTube. В качестве дополнительных функций, пользователи могут быстро перейти на YouTube для просмотра полного видео, добавить песню из видео в свой плейлист или использовать её для создания своей истории.



Эта новая функция выглядит как новый шаг YouTube Music в направлении интегрирования короткого видео в свою платформу, а также поощрения открытия и распространения новой музыки.



Вместо того чтобы просто копировать успех TikTok, YouTube Music использует этот формат для обеспечения пользователей уникальным и персонализированным контентом. Будет интересно наблюдать, как эта новая функция будет влиять на поведение пользователей и общую стратегию YouTube Music.