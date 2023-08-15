Возвращение поддержки расширений в Firefox для Android может значительно увеличить его функциональность.

Источник изображения: pxfuel.com

Mozilla, разработчик популярного браузера Firefox, готовится к возвращению поддержки сторонних расширений в своё мобильное приложение для Android. Это решение является отходом от предыдущего курса, который привёл к значительному сокращению поддержки расширений после крупного обновления Firefox для Android в 2020 году.



Поддержка плагинов, которые пользователи могут использовать на своих настольных компьютерах, скоро будет доступна и в мобильной версии Firefox. Кроме того, Mozilla анонсировала создание "открытой экосистемы расширений", где любой опытный разработчик сможет создать что-то новое для приложения. Это может стать конкурентным преимуществом Firefox перед такими браузерами, как Google Chrome, который не поддерживает сторонние плагины.



Однако стоит учесть, что данное обновление ещё в работе, и пока нет конкретной даты его релиза. Mozilla обещает предоставить эту информацию в начале сентября и гарантирует, что всё будет выпущено до конца года. В то время как обновление ещё не доступно, Mozilla предлагает помощь и ресурсы разработчикам, заинтересованным в создании плагинов для приложения.



Вместе с этим, неясно, будет ли данное обновление доступно для Firefox на iOS. В соответствии со страницей поддержки Mozilla, у Apple существует собственная система расширений для iPhone, которая "не совместима с дополнениями Firefox".

Согласно Android Police, 22 плагина уже официально доступны для Firefox на Android, включая uBlock Origin, лучший блокировщик рекламы по версии сайта TechRadar, а также другие полезные инструменты как Tabby для управления вкладками браузера и Enhancer for YouTube, который добавляет в YouTube множество новых функций.



В заключение, стоит отметить, что эта новость может значительно повлиять на рынок мобильных браузеров и мы с интересом будем следить за развитием событий.