Узнайте секрет влияния кваса на организм и рекомендации диетолога по его употреблению

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Квас - традиционный русский напиток, который изменился со временем. Раньше он готовился по старинным технологиям и содержал алкоголь. Сегодня же квас практически неалкогольный, но часто с большим количеством сахара.

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По мнению диетолога Михаила Гинзбурга, избыточное потребление современного кваса может привести к набору лишнего веса из-за высокого содержания сахара. Кроме того, кислоты в квасе способны раздражать слизистую желудка.

В связи с этим специалист рекомендует ограничить потребление кваса одним стаканом в день после еды. Этого достаточно, чтобы насладиться вкусом напитка и избежать негативного влияния на организм.

Таким образом, несмотря на репутацию полезного напитка, квас стоит пить в умеренных количествах. Его современные рецептуры с высоким содержанием сахара требуют более осторожного отношения к потреблению. В целом, разумное употребление кваса в рамках сбалансированного питания не принесет вреда здоровью.