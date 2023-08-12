В России вводят запрет на iPhone в госучреждениях. Подробности - в нашем материале.



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В июле Федеральная служба безопасности подтвердила наличие уязвимостей в системах защиты данных продуктов Apple. Это привело к тому, что некоторые организации начали отказываться от использования электроники этой компании, опасаясь утечки конфиденциальной информации.



Последним ведомством, присоединившимся к этой тенденции, стало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Глава министерства Максут Шадаев подтвердил, что с середины августа сотрудникам запрещено использовать iPhone и другие продукты Apple для доступа к рабочей электронной почте и обмена документами.



Этот шаг можно назвать логичным, так как конфиденциальная информация представляет особую ценность именно для ведомства, отвечающего за цифровые технологии. Однако полный запрет на использование смартфонов от Apple пока не распространяется — их можно будет применять в личных целях.



В то же время нельзя не учесть, что любые гаджеты могут содержать уязвимости. Важно разработать четкую политику информационной безопасности, а не руководствоваться отдельными брендами. Потребителям также следует проявлять осмотрительность при обсуждении конфиденциальных тем по телефону.