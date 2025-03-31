12 ядер Zen 6, графическая система UDNA и упор на ИИ. Известный инсайдер поделился спецификациями новой консоли Sony

Известный инсайдер Zuby_Tech поделился информацией о консоли следующего поколения - PlayStation 6.Согласно его информации, в новой приставке нас ждёт процессор AMD на архитектуре Zen 6. Подробные характеристики включают использование 3D V-Cache, 12 ядер и 24 потока, частота работы составит 4-5 ГГц. IPC вырастет в сравнении с чипом PS5 от 50 до 70 %. Напомним, что в ней использовался процессор на архитектуре Zen 2.

Графическая система будет базироваться на архитектуре UDNA. Это будет чип с 60 CU блоками, работающими на частоте 3.5 ГГц. В своих решениях Sony будет использовать видеопамять GDDR7 или даже HBM3

Также будет сделан упор на искуственный интеллект, который ускорит работу трассировки лучей и оптимизирует возможности SSD. Также ИИ позволит детально настраивать сложность, адаптировать элементы игрового процесса и в целом предоставить широкие возможности персонализации опыта.