Синий «экран смерти» на Windows ВСЁ — в новом обновлении Microsoft радикально поменяют дизайн ошибки при краше системы.

В новых версиях Windows 11 экран смерти хотят сделать зелёным, а грустный смайлик и QR-код попадут под нож — их уберут с концами. Главная причина радикального обновления по словам представителей компании: новые юзеры слишком сильно пугаются, когда ловят синий «экран смерти», поэтому в Microsoft решили сделать его не таким страшным как раньше.



Есть и вторая версия дизайна — чёрная. Какой цвет пойдёт в релиз пока неясно. Зависит от вкусовых предпочтений разработчиков. Не исключён вариант, что мы увидим обе версии при разном характере ошибок системы.

Выглядит действительно не так тревожно, однако теряется легендарный колорит ошибки, на протяжении долгого времени сопровождавший косяки пользователей или системы.