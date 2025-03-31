Новинка оказалась в 2 раза слабее RTX 4090

В сети появились первые тесты новой RTX 5090M - результат нового мобильного топа не радует. Видеокарта оказалась в два раза медленнее флагмана предыдущего поколения Nvidia. Оба видеоадаптера были протестированы в популярном бенчмарке Geekbench. Если RTX 4090 набирает около 190 000 баллов, то RTX 5090M демонстрирует результаты менее впечатляющие. И это мягко сказано.





Для тестов использовался ноутбук Razer Blade 16 ревизии 2025 года в конфигурации с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Однако пользователи уже обратили внимание на пониженную частоту RTX 5090M, которая составляет всего 1500 МГц вместо базовых 2017 МГц и буста до 2407 МГц. Достаточно сильное отставание от стоковых частот, что объясняет сильную разницу в производительности.

Похоже, что 150 ватт для RTX 5090 мобильной вариации слишком мало, однако отвести больше тепла в ноутбуках проблематично.

Напомним, что отставание RTX 4090M от обычной 4090 составляло около 30%. Поскольку это новый продукт, то Nvidia ещё может оптимизировать работу карты и привести её к эталонным показателям.