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Жизненный путь видеокарт RTX 3090 получился не совсем гладким, в основном из-за банальной недоступности на старте продаж. Многие из тех, кто пытался предварительно заказать видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3090, потерпели неудачу (главным образом из-за ботов, собиравших весь доступный тираж для перепродажи), но вместе с этим экстремальным спросом к покупателям приходит первая карта экстра-класса. Уж её-то точно можно будет заказать, хотя бы из соображений объявленной стоимости.

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Представляем ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX GUNDAM Edition. В дополнение к тематическому дизайну, сама карта имеет три осевых вентилятора с 13 лопастями, большой радиатор под кожухом, 3-слотовый дизайн и соответствующую заднюю панель с бэкплейтом.

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Лицевая сторона этой карты специального выпуска имеет двухцветный дизайн с удлиненной алюминиевой рамой, чтобы придать ей премиальный вид. Набор портов вывода изображения включает в себя три DisplayPort 1.4a и два порта HDMI 2.1.

Карта предлагает возможность заводского разгона, аналогичного ROG STRIX OC, до 1890 МГц с максимальным TDP (предел мощности) 480 Вт.

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ASUS выставила его на продажу более чем за 2500 долларов США и в ограниченном количестве исключительно для Азиатско - Тихоокеанского региона рынка.

Остается надеяться, что данное решение для энтузиастов все же "просочится" хотя бы на европейский рынок компьютерных комплектующих, чтобы российские любители самых быстрых видеокарт могли заказать этот шедевр инженерной мысли от компании ASUS.

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