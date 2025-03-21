Немецкий страховой гигант Munich Re объявил о подписании окончательного соглашения о покупке цифровой страховой компании Next Insurance за $2,6 млрд. Сделка, которая должна быть завершена в третьем квартале 2025 года, позволит Munich Re укрепить свои позиции на рынке страхования для малого и среднего бизнеса.

Автор : TechCrunch/GettyImages

Немецкая страховая компания Munich Re объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении цифровой страховой компании Next Insurance за $2,6 млрд. Об этом стороны сообщили в четверг, 20 марта 2025 года. Next Insurance, основанная в 2016 году в Пало-Альто, специализируется на предоставлении страховых услуг для малого и среднего бизнеса. Последняя оценка компании составляла $2,5 млрд в конце 2023 года, когда она привлекла $265 млн инвестиций.

Среди инвесторов Next Insurance значатся такие компании, как Group 11, Allstate, Allianz X, Battery Ventures, Capital G, Redpoint Ventures, Nationwide, Amex Ventures и Ribbit Capital. За время своего существования компания привлекла почти $1,2 млрд, согласно данным Crunchbase.

Однако, как и многие финтех-компании, Next Insurance столкнулась с падением оценки в последние годы. В 2021 году стартап оценивался в $4 млрд, но к 2024 году его стоимость снизилась. Тем не менее, компания заявила, что в 2024 году ее выручка составила $548 млн, а количество клиентов превысило 600 000. На данный момент в Next Insurance работают около 700 сотрудников.

После завершения сделки Next Insurance станет частью подразделения Ergo, входящего в структуру Munich Re. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2025 года, при условии получения необходимых регуляторных разрешений и выполнения стандартных условий.

Инвестор Group 11, который поддерживает Next Insurance с 2017 года, подтвердил информацию о приобретении, отметив, что участвовал в нескольких раундах финансирования компании в 2018, 2019 и 2020 годах. Согласно данным издания Globes, Munich Re приобретает 71% акций Next Insurance, которые ранее ей не принадлежали.