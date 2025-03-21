Anthropic, разработчик ИИ-чат-бота Claude, представил новую функцию веб-поиска, которая позволяет боту находить и использовать информацию из интернета для ответов на вопросы пользователей. Пока функция доступна только для платных подписчиков в США и работает с последней версией модели Claude 3.7 Sonnet. Anthropic подчеркивает, что Claude предоставляет прямые ссылки на источники.

Автор : Pauline Pham / Dust

Anthropic, компания, стоящая за ИИ-чат-ботом Claude, объявила о запуске новой функции веб-поиска. Теперь Claude может искать информацию в интернете, чтобы предоставлять более актуальные и точные ответы на запросы пользователей. Эта функция, доступная в режиме предварительного просмотра для платных пользователей в США, позволяет Claude автоматически находить и обрабатывать данные с различных сайтов, включая социальные сети и новостные платформы, такие как NPR и Reuters.

Пользователи могут активировать веб-поиск через настройки профиля в веб-приложении Claude. Когда бот использует информацию из интернета, он предоставляет прямые ссылки на источники. По словам Anthropic, это расширяет знания Claude, добавляя к его обширной базе данных актуальные сведения из реального мира.

Однако в ходе тестирования функции выяснилось, что веб-поиск не всегда срабатывает на вопросы, связанные с текущими событиями. Тем не менее, когда функция активируется, Claude действительно предоставляет ответы с цитатами и ссылками на источники.

Anthropic, поиск чатбота Claude с использованием источников

Добавление веб-поиска делает Claude более конкурентоспособным на фоне других ИИ-чат-ботов, таких как ChatGPT от OpenAI, Gemini от Google и Le Chat от Mistral. Ранее Anthropic утверждала, что Claude был разработан как автономная система, но, очевидно, конкурентное давление сыграло свою роль в изменении стратегии.

Однако с внедрением веб-поиска возникает риск того, что Claude может предоставлять недостоверную информацию или неправильно цитировать источники. Эта проблема характерна для многих ИИ-чат-ботов. Согласно исследованию Tow Center for Digital Journalism, популярные боты, включая ChatGPT и Gemini, дают неверные ответы более чем на 60% вопросов. Другой отчет от The Guardian показал, что ChatGPT Search, версия ChatGPT с функцией поиска, может генерировать вводящие в заблуждение ответы.

Anthropic пока не прокомментировала, как планирует бороться с подобными проблемами, но подчеркивает, что функция веб-поиска находится на ранней стадии разработки и будет улучшаться с учетом отзывов пользователей.