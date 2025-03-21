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Airbyte представила новые коннекторы для улучшения управления данными в компаниях
Компания Airbyte, специализирующаяся на открытых решениях для перемещения данных, объявила о выпуске новых коннекторов, которые помогут предприятиям эффективнее использовать свои данные в эпоху искусственного интеллекта, сохраняя при этом контроль над их безопасностью.

Авиор : Bryce Durbin / TechCrunch

Компания Airbyte, специализирующаяся на открытых решениях для перемещения данных, объявила о выпуске новых коннекторов, которые помогут предприятиям эффективнее использовать свои данные в эпоху искусственного интеллекта, сохраняя при этом контроль над их безопасностью.

Сан-Францисский стартап представил новые функции, позволяющие клиентам безопасно перемещать корпоративные данные без использования SaaS-приложений. Среди нововведений — поддержка передачи неструктурированных данных из таких приложений, как Google Drive и SharePoint, а также совместимость с Apache Iceberg, открытым форматом для работы с большими аналитическими таблицами.

Кроме того, Airbyte запускает пакет коннекторов для корпоративных клиентов, включающий pipelines для интеграции с такими системами, как NetSuite, SAP, ServiceNow и Workday.

Соучредитель и CEO Airbyte Мишель Трико отметил, что новые функции предоставляют предприятиям дополнительные возможности для извлечения и использования внутренних данных, включая их применение в локальных AI-решениях. Это также позволяет избежать рисков, связанных с передачей данных сторонним сервисам искусственного интеллекта.

«Компании из списка Fortune 500 выбирают Airbyte, потому что они получают гибкость и эффективность инструмента, сохраняя полный контроль над тем, куда и откуда перемещаются данные, — сказал Трико. — Только они сами могут видеть, что происходит в этих „трубах“. Никто другой не имеет доступа».

Он также подчеркнул, что благодаря полной прозрачности процессов клиенты могут удалять конфиденциальную информацию, такую как данные о зарплатах сотрудников, до того, как данные достигнут конечного пункта назначения.

Airbyte

«Не стоит обменивать свои данные первого уровня на интеллектуальные возможности, — добавил Трико. — Это плохая сделка. Многие руководители и компании это понимают. Сегодня много говорят о том, что AI-модели не должны иметь доступ к данным во время взаимодействия с ними, и это логично, ведь люди передают самые чувствительные данные. Мы хотим, чтобы они оставались защищенными в рамках их собственной инфраструктуры».

Особое внимание Трико уделил поддержке Apache Iceberg, которая позволяет компаниям перемещать данные в data lakehouse, создавая единый «источник правды», совместимый с множеством приложений.

«Iceberg совместим с Databricks, Bitquery, Snowflake и новыми AI-приложениями, — сказал он. — Это действительно универсальный и портативный формат».

Airbyte была основана в 2020 году Мишелем Трико и Жаном Лафлером, занимающим должность COO. На сегодняшний день у компании более 7 000 корпоративных клиентов, включая Monday.com, Invesco и Calendly, а также около 250 000 установок. Стартап привлек более $181 млн венчурного финансирования от таких фондов, как Coatue, Accel и Benchmark.

#news #usa #startup #saas-платформы #airbyte
Источник: techcrunch.com
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