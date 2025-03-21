Корпорация Microsoft продолжает расширять использование возобновляемых источников энергии, подписав соглашение на 475 МВт солнечной энергии для питания своих центров обработки данных.

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Корпорация Microsoft продолжает активно инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы удовлетворить растущие потребности своих центров обработки данных. Недавно компания подписала соглашение с энергетическим поставщиком AES на реализацию трех солнечных проектов в штатах Иллинойс, Мичиган и Миссури. Проекты добавят 475 МВт к уже значительному портфелю Microsoft, который включает более 34 ГВт возобновляемой энергии.

Столь быстрое расширение использования солнечной энергии связано с необходимостью оперативно обеспечивать энергией центры обработки данных, которые потребляют огромное количество ресурсов. Солнечная энергия, благодаря своей доступности, низкой стоимости и модульности, становится идеальным решением для технологических компаний, стремящихся к быстрому внедрению экологически чистых источников энергии.

Microsoft уже не впервые обращается к солнечной энергии. В феврале компания заключила контракты на 389 МВт с тремя солнечными проектами в Иллинойсе и Техасе. Кроме того, в конце прошлого года Microsoft стала частью коалиции по развитию возобновляемой энергетики с бюджетом в $9 млрд, организованной компанией Acadia.

Хотя в последние месяцы технологические компании проявляют растущий интерес к ядерной энергии, преимущества солнечной энергии в виде низкой стоимости и скорости внедрения продолжают делать ее привлекательной. Несмотря на то, что возобновляемые источники энергии не могут обеспечить такую же стабильность, как атомные или газовые электростанции, разработчики все чаще комбинируют их с системами хранения энергии.

Такие гибридные решения, хотя и дороже, чем отдельные солнечные или ветровые установки, становятся все более конкурентоспособными благодаря меньшей стоимости как солнечных панелей, так и аккумуляторов. В то же время стоимость строительства новых атомных электростанций остается значительно выше, чем у возобновляемых источников энергии или газовых электростанций.

Для технологических компаний и разработчиков центров обработки данных время играет ключевую роль. Спрос на вычислительные мощности растет настолько быстро, что уже к 2027 году до половины новых серверов для искусственного интеллекта могут столкнуться с нехваткой энергии. Большинство новых газовых и атомных электростанций планируется ввести в эксплуатацию лишь через несколько лет после этого срока.

В то же время солнечные проекты промышленного масштаба могут начать поставлять электроэнергию уже через 18 месяцев после начала строительства. Например, прошлым летом Microsoft заключила соглашение с Brookfield Asset Management на поставку 10,5 ГВт возобновляемой энергии в США и Европе, которые будут введены в эксплуатацию к 2030 году.