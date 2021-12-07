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Представлены четыре новинки Onyx Boox на электронных чернилах

В преддверии Нового года, известный производитель ридеров Onyx International пополнил свой ассортимент сразу четырьмя интересными новинками: планшетом Onyx Boox MAX Lumi 2 c огромным экраном диагональю 13.3 дюйма, «блокнотами» Onyx Boox Note 5 и Onyx Boox Note Air 2 с дисплеями по 10.3 дюйма, а также первым представителем новой 7-дюймовой линейки Onyx Boox Leaf.
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Onyx Boox MAX Lumi 2

MAX Lumi 2 – это полноценный планшет для широкого спектра задач. Его корпус размерами 310x228x7.9 мм изготовлен из легкого и прочного магниевого сплава, а вес составляет 570 г. 13.3-дюймовый дисплей, изготовленный по технологии E Ink Mobius Carta, позволяет отображать формат A4 без масштабирования. Разрешение составляет 2200x1650 точек, поддерживается 16 градаций серого. Закрывает экран защитное стекло Asahi. 


Boox MAX Lumi 2

 

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Технология SNOW Field снижает количество остаточных артефактов, а немерцающая подсветка MOON Light 2 дает возможность контролировать цветовую температуру. Двойной сенсор позволяет взаимодействовать с устройством как с помощью пальцев, так и стилусом. Последний может быть использован не только для создания рисунков, но и для ввода рукописного текста или выполнения пометок на чертежах.

Boox MAX Lumi 2

 


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Устройство работает на 8-ядерном чипе Qualcomm с частотой 2 ГГц, дополненном 6 ГБ оперативки. Эта связка позволяет эффективно работать с «тяжелыми» файлами и запускать две программы одновременно в режиме Split View. Под хранение информации предоставлено внутреннее хранилище на 128 ГБ. Для беспроводных коммуникаций используется двухдиапозонный Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а конфиденциальность данных обеспечивает дактилоскопичский сканер. Устройство имеет стереодинамик и микрофон, высокую же автономность обеспечивает батарея на 4300 мАч. Планшет работает на обновленной программной оболочке, базирующейся на Android 11. Цена соответствует эксклюзивности – 84 990 руб.

Onyx Boox Note Air 2 и Onyx Boox Note 5

Модели развивают линейки 10.3-дюймовых устройств и обладают тонкими (5.8 мм) и легкими корпусами (420 г и 385 г соответственно). Экраны обеих моделей имеют разрешение 1872x1404 точек и способны отображать 16 оттенков серого, а их различие заключается в разных технологиях: E Ink Carta и E Ink Mobius Carta соответственно. Во втором случае используется пластиковая подложка, которая не разобьется при падании ридера. Оба прикрывает защитное стекло Asahi.


Boox Note Air 2

 

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Все, что было сказано в отношении технологий MAX Lumi 2 справедливо и для моделей Note Air 2 и Note 5: процессор, двойной сенсор, подсветка MOON Light 2, SNOW Field, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, динамики, микрофон, Android 11. Памяти же здесь чуть меньше: 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной, емкость аккумуляторов составляет 3000 мАч. Стоимость Note Air 2 – 49 990 руб, а Note 5 – 55 490 руб.


Onyx Boox Note 5

Onyx Boox Note 5

 


Onyx Boox Leaf 

Модель открывает новую 7-дюймовую линейку. Корпус ридера имеет компактные размеры 165.6x130.8x5.95 мм и изготовлен из пластика, что позволило добиться небольшого веса в 170 г. Сенсорный экран E Ink Carta Plus, прикрытый защитным стеклом Asahi, имеет разрешение 1680x1264 пикселя (300 ppi). Поддерживаются двухцветная подсветка MOON Light 2 и технология SNOW Field.

Onyx Boox Leaf 

 

В качестве аппаратной платформы выбран 8-ядерный процессор Qualcomm, работающий на частоте 1.8 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти, накопитель же здесь на 32 ГБ. Есть двухдиапазонный Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, отвечающий за ориентацию экрана гравитационный датчик, динамик и микрофон. Автономностью заведует батарея на 2000 мАч. В качестве ОС используется модифицированный Android 10. По цене это самая доступная из новинок – 23 990 руб.

Onyx Boox Leaf 

 

Узнать подробности о представленных моделях можно в фирменных салонах или на официальном сайте www.onyx-boox.ru.

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