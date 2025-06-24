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Hisense на конференции Tech Inside в Москве представила телевизоры и бытовую технику
Новинки 2025 года показали на конференции Hisense.Tech Inside в Москве

«Гвоздем» вечера стал телевизор Hisense 116UXQ с диагональю 116 дюймов, подсветкой RGB Mini-LED и акустикой 6.2.2.

Из прочих ТВ-новинок представили U8Q, U7Q и U7Q Pro на основе Mini-LED, а также E7Q Pro на QLED. Среди интересных опций:

- AI Chroma Light Sencor – регулирует яркость и цветовую температуру в соответствии с внешними условиями;

- Room Fitting Tuning – подстраивает звук под планировку комнаты;

- 3D Look-Up Table – отображает цвета более натурально;

- AI HDR Upscaler – переводит контент из HDR10 в HDR10+;

- AI Natural Face – лица людей делает более натуральными;

- AI Depth PRO – делает картинку более глубокой и выразительной;

- AI 4K Upscaler – очерчивает границы и поднимает детализацию.

Аудиосистема Hisense HT Saturn имеет функцию Hi-Concerto, которая синхронизирует динамики ТВ и саундбара. Звучание умеет подстраиваться под акустику комнаты, а за калибровку отвечали специалисты из компании Devialet.

Технология трехцветного лазера TriChroma 4K и яркость в 2 500 нит позволяют  короткофокусному проектору Hisense PT1 выдавать более натуральные цвета (110% BT2020) и обеспечивают комфортный просмотр при любых внешних условиях. А его собрата Hisense M2 Pro можно легко переставлять, например, для просмотра кино под открытым небом.

Из стиральных машин стоит отметить Hisense WF5I8043BWF и WD5I8043BWF с функцией сушки. Они обладают небольшими габаритами и вместительным барабаном, а их эффективность повысили за счет гибридных форсунок. Большое число программ позволяет подобрать оптимальный режим для каждого вида белья. Поддерживается удаленное управление через Wi-Fi.

Холодильники Hisense RB3K330SAC1 и RL3K370SAIE подойдут для встраивания благодаря небольшой глубине (60 см) и углу открытия (103°). Модели оснащены мощным инверторным компрессором, а управлять ими можно удаленно. Hisense FT3K310SAIE имеет функцию Convert, которая позволяет переключать морозильную камеру на холодильную.

Из мелкой бытовой техники привлекали внимание аэрогрили. Hisense HAF1350DR, рассчитанный на объем 6.7 литра, работает в диапазоне температур 80 – 200 °С. Доступно 10 автоматических программ, а специальная лопатка перемешивает продукты во время приготовления. Корзина Hisense HAF1600D на 5.2 литра имеет волнообразное дно, обеспечивающее лучшее движения воздуха, а его температурный диапазон (40 - 200°C) позволяет не только жарить, но и сушить продукты. Модель Hisense HAF2900D имеет две независимые корзины объемом 5.3 и 3.3 литра, для которых можно задавать различные настройки приготовления.


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#телевизор #проектор #hisense #холодильник #саундбар #стиральная машина #аэрогриль
Источник: ru.hisense.com
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