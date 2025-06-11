Мероприятие будет проходить в Event-Hall «Даниловский» с 11 до 20 часов

Желающие смогут принять участие в приключениях по традиционным сеттингам вроде Pathfinder, «Зов Ктулху», Shadowrun или Starfinder в режиме живой очереди. Короткие модули и прегенеренные персонажи – хороший вариант для знакомства с миром НРИ. Также у гостей будет возможность отыграть приключения в сеттингах популярных настольных игр – «Изнанки», «Черной книги», «Берсерка» или Ticket to Ride, правда, для этого придется заранее приобрести на официальном сайте билеты по 1000 рублей за штуку.

В перерывах между ролевыми сессиями дадут перекинуться и в обычные настолки – специально обученные сотрудники разложат игру и помогут разобраться в правилах. В конвенте примет участие и популярный в среде любителей НРИ видеоблогер Sneaky Dice. Даня привезет свое новое приключение «Месть гоблинов», а также фирменный мерч. На ярмарке можно будет приобрести крафтовые вещи, а в фирменном магазине будут действовать скидки на все настолки.