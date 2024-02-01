Эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke ВМС США Gravely сбил противокорабельную крылатую ракету хуситов, запущенную в Красное море.

Впервые военно-морские силы США начали сбивать ракеты и беспилотники хуситов, запущенные по американскому военному кораблю, с помощью системы вооружения ближнего боя Mark 15 Phalanx (CIWS). Это очень тревожное открытие, поскольку зона поражения Phalanx находится очень близко к кораблю и рассматривается как система точечной обороны "последнего рубежа". На данный момент неясно, как ракете удалось пробить оборону эсминца Aegis.

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Ранее все крылатые ракеты, выпущенные хуситами по американским кораблям, были перехвачены на расстояние не менее восьми морских миль от авианосной группировки ВМС США. Это очень интересно, вероятно у повстанцев в Йемене появились опытные эксперты, которые знают как обходить американскую систему обороны.

Представитель министерства обороны США отказался обсуждать, как "Грейвли" сбил ракету, сославшись на соображения оперативной безопасности.

Корабли класса "Арли Берк", такие, как "Грейвли", оснащены одной или двумя "Фалангами", "Грейвли", рейс IIA "Берк", имеет одну, установленную в средней части корабля на задней надстройке. Mk15 Phalanx использует автономные радары поиска и поражения, а также электрооптические и инфракрасные камеры для наведения своего 20-миллиметрового M61 Vulcan cannot, который стреляет снарядами с вольфрамовыми наконечниками, уничтожая приближающиеся ракеты, катера и беспилотники со скоростью 4500 выстрелов в минуту.

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Раз эта система ПВО включилась в работу, значит что-то пошло не так. Вероятно, йеменские повстанцы обладают теперь системами РЭБ которые на большой дальности способны маскировать выпущенные ракеты от радаров американских кораблей.