Великобритания постоянно сокращала военные расходы, в угоду социальным программам. Вот теперь по факту у Соединного Королевства есть немного ВМФ и почти нет сухопутной армии.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании генерал сэр Ник Картер забил тревогу по поводу катастрофической бреши в обороне Великобритании. По его мнению,войскам Великобритании критически не хватает людей, а эсминцы Королевского флота Type 45 являются единственным британским оплотом против шквала ракет, подобных тем, которые Россия имеет на вооружении.

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Эсминец Королевского флота Type 45

Выступая перед группой парламентариев, изучавших боеготовность вооруженных сил Великобритании, сэр Картер выразил серьезную обеспокоенность. Он предупредил, что если Британия окажется втянутой в затяжной конфликт между государствами, победы Великобритании не будет.

Бывший высший чин британской армии ясно сказал, что сокращение численности британских вооруженных сил делает ее недееспособной в широкомасштабном конфликте. Он указал на данные Министерства обороны Великобритании за январь 2023 года, согласно которым численность личного состава составляет чуть более 143 560 военнослужащих. “Наши Вооруженные силы слишком сильно сократились”, — предупредил он. Причина его обеспокоенности заключается в неспособности британской армии оказывать сопротивление. “Если бы мы столкнулись с Россией один на один, я не уверен, что у нас остались бы какие-либо шансы после первых нескольких месяцев боевых действий”, — мрачно заявил он.

Генерал сэр Ник забил тревогу по поводу системы противовоздушной обороны Великобритании, подчеркнув ее беспомощность к многократным ракетным ударам. Бессилие ПВО Соединенного Королевства, предупреждает он, реальное и значимое для Британии. С ноткой беспокойства и в изысканно вежливой британской манере, он задал вопрос: “Эффективность нашей противоракетной системы подлежит обсуждению. Возможно, нашей единственной линией обороны против такой угрозы является эсминец типа 45”. В переводе на язык обычных российских граждан это значит - у нас нет ПВО, нет совсем.

Далее он пояснил: “Противоракетная оборона, подобная системе типа Patriot, которая есть в США - это то, что нам нужно. Это тот уровень возможностей, к которому мы должны стремиться.”.

Между тем, военно-морская мощь Великобритании воплощена в ее флоте из шести эсминцев Type 45. Эти военные корабли, считающиеся самым современными, вооружены ракетой "Sea Viper". Они считаются единственной защитой от залповых ракетных ударов. Система Sea Viper способна направлять одновременно до 16 противоракет на цели на расстоянии до 70 миль [113 км]. И делает это, поражая несколько целей одновременно.

“Способность России вести боевые действия на различных уровнях намного превосходит наши возможности на Западе”, — предупреждает бывший генерал, подчеркивая вопиющую слабость британских Вооруженных сил

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