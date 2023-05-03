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Луна сурова к космическим миссиям

Произошло оживление внимания к нашему спутнику. на Луну были посланы несколько космических аппаратов и предстоят новые миссии.
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Сцена была разочаровывающей. В токийском музейном комплексе собралась толпа, чтобы посмотреть на картину посадки японского зонда на лунную поверхность. Аппарат при выходе на орбиту делал обороты по низкоэнергетической траектории вокруг нашего спутника Земли и теперь спускался к кратеру Атлас. Руководство ispace рассчитывало на удачную посадку модуля

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 Японская частная космическая компания ispace сообщила, что с посадочным модулем все хорошо поскольку он сделал последний заход на посадку, запланированную на 12:40 по восточному поясному времени во вторник или в 1:40 в среду в Токио. Веб-трансляция показала, что высшее руководство компании с нетерпением наблюдает за анимацией, изображающей посадочный модуль на последних этапах снижения, пока не коснется земли. Минуты растянулись почти на полчаса, когда ispace сообщила новость о неудаче с мягкой посадкой.

Несколько часов спустя, ispace сообщила подробности. В заявлении говорилось, что, хотя посадочный модуль работал хорошо до последнего захода на посадку, данные показывали, что уровень топлива на посадочном модуле достиг нижнего порога. Вскоре после этого модуль ускорил свое приближение к поверхности Луны. Картина неудачи была знакома любителям космических путешествий, потому что она разыгралась почти так же, как четыре года назад, когда израильский космический корабль Beresheet попытался приземлиться на Луну: нормальный спуск, затем посадочный модуль разбился. Те же события разыгрались несколькими месяцами позже, когда в Индии посадочный модуль Викрам разбился при посадке на Луну.

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Неудачная посадка японского HAKUTO-R M1 стала еще одним напоминанием о том, как сложно построить космический корабль, который сможет мягко приземлиться на Луну. Страны, организовавшие лунные миссии, продемонстрировали неоднозначные результаты полетов на Луну. Примечательно, что Китай совершил три успешных высадки из трех попыток. Остальной мир, в этом столетии провалил три попытки из трех.

В этом году будет еще несколько полетов на Луну. Индия предпримет еще одну попытку, запустив миссию «Чандраян-3» этим летом. Япония уже в августе запускает свой первый посадочный модуль, Smart Lander с целью исследования лунных ресурсов. И Россия в июле планирует запустить свой первый с 1976 года лунный зонд.

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Особое внимание, вероятно, будет уделено американским компаниям, работающим по программе NASA с коммерческой частью пребывания на Луне (Commercial Lunar Payload Services - CLPS). Миссия с посадочным модулем Peregrin компании Astrobotik и миссия компании Intuitive Machines под названием IM-1 запланированы к запуску этим летом в качестве первых миссий этих компаний и первых в общей программе CLPS, предназначенной для стимулирования участия частных компаний в лунных исследованиях.

Если бы все шло по плану, Peregrine был бы запущен на этой неделе. В феврале United Launch Alliance объявила, что на 4 мая назначена дата первого запуска ракеты Vulcan Centaur с Peregrine, а также двумя экспериментальными спутниками для проекта Amazon Kuiper для предоставления широкополосного интернета. Этот запуск, однако, был отложен в конце марта из-за неисправности верхней ступени Centaur.  Луноход VIPER — самая крупная научная полезная нагрузка НАСА, которая будет доставлена на Луну с помощью программы CLPS. Полезные грузы, летящие на посадочных модулях, тоже совершенствуются, несмотря на отсутствие опыта посадки.

Есть признаки того, что космическая отрасль взрослеет, по крайней мере, с точки зрения бизнеса. За исключением VIPER, большинство первоначальных миссий CLPS оценивались менее чем в 100 миллионов долларов, в некоторых случаях около 75 миллионов долларов. Но самая последняя сумма, полученная Firefly Aerospace в марте, составила 112 миллионов долларов. Отчасти это может быть связано со сложностью миссии - доставка посадочного модуля на темную сторону Луны вместе с доставкой на орбиту корабля ESA Lunar Pathfinder. НАСА сообщило, что условная стоимость в 1 миллион долларов за килограмм полезной нагрузки, используемой для ранних миссий, не будет применяться к более поздним миссиям, поскольку НАСА вводит больше требований, таких как способность пережить лунную ночь.

Несмотря на неудачную посадку, японская компания ispace не была сломлена. Она уже работает над своим вторым посадочным модулем, по конструкции аналогичным М1, но с некоторыми улучшениями, основанными на опыте первой миссии.

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