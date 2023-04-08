Индия предлагает свою продукцию ВПК Саудовской Аравии и многим другим странам.

Открытые источники указывают, что Королевская армия Саудовской Аравии провела испытания в пустыне 155-мм буксируемой гаубицы Bharat-52, калибра 52 и 105-мм пушки Garuda-V2. Орудия, производства Kalyani Group из Пуны (Пуна — город в Индии, неподалеку от Мумбаи с населением около 3 млн. чел) в 2020 году, установлены на шасси легкого автомобиля для повышения мобильности. Согласно отчету IADB (Indian Aerospace & Defence - Индийское информационное агентство по Аэронавтике и Обороне), сообщалось, что Саудовская армия недавно разместила заказы у Индии на одну из этих систем.

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Королевская армия Саудовской Аравии в настоящее время эксплуатирует гаубицу GC-45, 155-мм артиллерийское орудие, разработанное Корпорацией космических исследований (SRC) Джеральда Булла, которое впоследствии было приобретено Kalyani Group. Bharat-52 - это модернизированная версия гаубицы GC-45, отличающаяся стволом 52 калибра и значительными усовершенствованиями электроники. По сути, Bharat-52 представляет собой модернизированную гаубицу GC-45.

Учитывая свое знакомство с гаубицей GC-45, Королевская армия Саудовской Аравии выразила заинтересованность в приобретении 70-80 единиц у Kalyani Group. Стоит отметить, что Kalyani Group также разработала Bharat-45, модернизированную версию гаубицы GC-45 со стволом 45 калибра, которая была предложена нескольким странам Юго-Восточной Азии, которые продолжают эксплуатировать оригинальную гаубицу.

Kalyani Group объяснила, что недавно заключенный экспортный контракт является свидетельством инициативы правительства по превращению Индии в самостоятельную страну в области

Среди военной техники, экспортируемой Нью-Дели, - ракеты, вертолеты, системы наблюдения, радары и морские патрульные суда.

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