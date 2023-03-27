Индийская программа освоения космоса медленно, но верно продвигается. Не за горами полет индийцев на своем космическом корабле.

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Четыре астронавта, которые были отобраны для участия в первой индийской программе полета человека в космос или программе "Гаганьяан", успешно завершили первый семестр подготовки экипажа.

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Кандидаты, являющиеся летчиками-испытателями ВВС Индии (IAF), прошли специальную подготовку для миссии Гаганьяан в Центре подготовки астронавтов в Бангалоре. По данным Индийской организации космических исследований (ISRO), первый семестр подготовки экипажа успешно завершен, и на данный момент 39 недель тренировочных мероприятий завершены.





Астронавты прослушали 218 лекций ISRO и преподавателей Индийского института науки, а также прошли 75 занятий по физической подготовке. Кроме того, были завершены две летные практики продолжительностью 12 часов,. Четыре кандидата были набраны из дюжины пилотов после тщательного отбора. В 2020 году они были отправлены в Россию, где прошли общую подготовку к космическим полетам в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. По возвращении в Индию в 2021 году они проходили дальнейшее обучение.

Специфическая для миссии подготовка в Индии включает теоретические курсы по инженерным дисциплинам и обучение системам полета Gaganyaan. Были проведены теоретические курсы по инженерным дисциплинам, таким как основы космического полета, двигательная установка, аэродинамика, а также курсы по ракетам-носителям и космическим аппаратам.

Физическая подготовка, йога, аэромедицинская подготовка и летная практика проводятся в рамках учебной программы, кроме того, были реализованы виртуальная реальность и тренажеры для ознакомления экипажа с системами модуля.

Проект Gaganyaan предусматривает демонстрацию возможностей полета человека в космос путем запуска экипажа из трех членов на орбиту 400 км для трехдневной миссии и их безопасного возвращения на Землю путем приводнения в индийских морских водах.

Первый испытательный полет (без экипажа) для Gaganyaan запланирован на конец 2023 или начало 2024 года. За этим последует отправка робота по имени Вема Митры. После этого последует запуск с экипажем на борту.

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