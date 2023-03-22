Удобство нового маршрута неоспоримо. Нет необходимости переносить вещи для пересадки в транзитные автобусы. И, конечно, новый способ передвижения намного быстрее.

У лондонского аэропорта Лутон (Luton airport) всегда была ахиллесова пята: железнодорожная станция аэропорта находится не рядом с терминалом, а чуть вниз по дороге. Пассажиры, прибывающие поездом, были вынуждены выносить свой багаж за пределы вокзала, где им приходилось ждать часто переполненных автобусов, что могло увеличить их путешествие более чем на 20 минут. Ситуация меняется с запуском нового автоматизированного поезда-шаттла, соединяющего станцию и терминал. Шаттл Luton Dart стоимостью около 290 млн. фунтов стерлингов (27, 193 миллиардов рублей) был построен австрийской компанией Doppelmayr, занимающейся канатной дорогой.

Поездка на Luton Dart занимает чуть более трех минут, чтобы доставить пассажиров на расстояние 2,1 км от железнодорожной станции Luton Parkway до аэропорта Лутона, а это означает, что им больше не придется ждать маршрутного автобуса.

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Грэм Олвер (Graham Olver), исполнительный директор организации Luton Rising, которая курирует строительство Дарта, сказал: «Да, это небольшое расстояние, но технологически довольно сложное. «Подъем в высоту примерно такой же, как у Статуи Свободы».В прошлом месяце аэропорт Лутон в рамках подготовки к открытию пригласил добровольцев опробовать систему шаттлов.





Система “cable liner double shuttle” (кабельный, двусоставной) не имеет машиниста и приводится в движение тросом, а не бортовым двигателем; аналогичные системы уже используются для соединения Пьяццале Рома и острова Тронкетто в Венеции, а также курортов Мандалай-Бей и Экскалибур в Лас-Вегасе. Каждый беспилотный шаттл может перевозить 170 пассажиров в своих четырех проходных «вагонах».Шаттл будет курсировать около четырех часов в день в течение первоначального периода тестирования, прежде чем к концу месяца начнется круглосуточное обслуживание.





Источники:

1. https://www.standard.co.uk

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2. https://www.ft.com/