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Итальянская компания Energica Motor Company входит в сферу электроавиации
Итальянский OEM-производитель сотрудничает с двумя компаниями в проектах 100-процентных электрических сверхлегких самолетов.
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Хотя компания Energica в первую очередь известна как производитель электрических мотоциклов, ее усилия по электрификации не ограничиваются колесным транспортом. Уже в 2020 году итальянский OEM производитель заключил партнерские отношения с другой итальянской компанией Sealence. Две фирмы объединили усилия специально для того, чтобы они могли разрабатывать электрические силовые установки для судов.

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Затем, в сентябре 2021 года, американская компания по производству электромобилей Ideanomics приобрела 70-процентный пакет акций Energica. Заявленная цель этой компании - “ускорить коммерческое внедрение электромобилей”, сосредоточив внимание на транспортных средствах, зарядной инфраструктуре и финансировании, необходимом для этого.  

В марте 2022 года Energica официально объявила о своей новой программе Energica Inside, предназначенной для партнерства с производителями оборудования и стартапами, чтобы ускорить их усилия по электрификации.

Теперь, когда наступил март 2023 года, Energica собирается отправиться на новую территорию: небо и самолеты. Она сотрудничает с двумя компаниями, связанными с полетами, чтобы помочь электрифицировать сверхлегкие и легкие самолеты. Первая - Phenix Air Corp, французская техническая консалтинговая фирма. Второй - производитель самолетов Pure Flight.

На данный момент в рамках партнерства с Phenix Air Corp электрическая трансмиссия Energica для дальнейшего тестирования была интегрирована в пропеллер самолета. По словам компании, следующим шагом будет попытка интегрировать электрическую силовую установку Energica в сверхлегкий гидросамолет. В другом проекте с Phenix Air Corp уже реализуется интеграция  силовой установки Energica в специально созданный планер Sonex для дальнейшего применения в небольших самолетах. 

Электросамолет ΦNIX

Как насчет партнерства Energica с Pure Flight? В этом случае инженеры в настоящее время интегрируют силовой агрегат Energica в самолет модели ΦNIX. Их цель, как указано, “достичь максимально возможной дальности для внутренних европейских авиаперевозок на полностью электрических самолетах”.

"Благодаря этому сотрудничеству технология Energica буквально взлетает до небес. Авиация - одна из самых сложных отраслей для отказа от углеводородного топлива, и я очень горжусь тем, что поддерживаю ведущую в отрасли компанию Phenix Air Corp в их стремлении разработать и вывести на рынок сверхлегкие самолеты с нулевым уровнем выбросов ", - говорится в заявлении генерального директора Energica Ливии Чеволини.

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#самолет #energica
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