Все новое порой не совсем понятно. Также было непонятно как реально поведут себя электромобили, оказавшиеся зимой вне комфортных дорог и городов.

В случае, если вы окажетесь застигнуты снежной бурей и застрянете в снегу, вам было бы лучше переждать непогоду на Ford F-150 Lightning или Rivian R1T?

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Не секрет, что далеко не все жаждут перейти с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на автомобили с аккумуляторным питанием. Довольно часто те, кто не готов пересесть на электромобиль, указывают на причины, которые не основаны на реальности; просто потому, что они не проводили никаких исследований и не осведомлены по этой теме.

Итак, мы взяли на вооружение одно из самых распространенных заблуждений об электромобилях - что в них небезопасно ездить в сильную метель. Причина-люди не чувствовали бы себя в безопасности за рулем электромобиля в метель, потому что, если дороги станут непроезжими, им придется остановиться и переждать бурю, аккумулятор разрядится, и они, скорее всего, замерзнут до смерти, ожидая прибытия помощи.

Давайте посмотрим как долго продержатся батареи и сохранят тепло пассажирам Ford F-150 Lightning и Rivian R1T.

Итак, мы зарядили оба автомобиля до 85% и припарковали их с включенным обогревателем на двенадцать часов, пока шел снег, чтобы посмотреть, насколько разрядятся аккумуляторы за это время. Затем мы спрогнозировали, сколько проработает аккумулятор, если автомобиль застрянет при разных процентах заряда аккумуляторной батареи.

Изначально мы установили обогрев обоих автомобилей на 18.33C (65 градусов по Фаренгейту) и на самую низкую скорость вентилятора, но после проверки температуры в салоне мы обнаружили, что в салоне Lightning было почти на 5 градусов теплее чем в авто Rivian R1T - 15.55 C по сравнению с 10.55C (60 F по сравнению с 51 F). Поэтому мы понизили температуру Lightning до 16.67C (62 F) и повысили температуру R1T до 19.44 C (67 F), что привело к тому, что температура в салоне достигла аналогичного уровня.

Удивительно, но F-150 Lightning потреблял меньше энергии в ходе теста, хотя площадь обогрева кабины намного больше, чем у R1T. F-150 Lightning завершил тест с зарядом 71%, поэтому он использовал 14% аккумулятора, а R1T завершил тест с зарядом 66%, израсходовав 19% полезной емкости аккумулятора.

Пересчитанные показатели тепловой эффективности электромобилей при нахождении в условиях идущего 12 часов снега, наружной температуры от минус 2,2 до 0 градусов Цельсия и заряде батареи 85%

Затем мы зарядили оба автомобиля до 85%, чтобы узнать, сколько энергии им потребуется для восполнения энергии, использованной в тесте. Приложение FordPass от Lightning показало, что транспортному средству требуется 20 кВт * ч, а бортовой дисплей R1T показал, что для восстановления уровня заряда до 85% требуется 23,6 кВт*ч.

Ни в одном из электромобилей не используется система теплового насоса, поскольку в обоих используются резистивные нагревательные элементы. Несмотря на это, наш тест показал, что оба автомобиля продержатся очень долго, прежде чем разрядятся аккумуляторы, при условии, что аккумуляторы не были разряжены, когда автомобиль застрял.

Даже при двадцатипятипроцентном заряде R1T прослужит более пятнадцати часов, а Lightning - двадцать один час, и это при условии, что водитель постоянно оставлял обогрев включенным. В реальной чрезвычайной ситуации было бы разумно установить обогрев на более низкую температуру для экономии энергии. Кроме того, если автомобиль оснащен подогревом сидений, как в обоих этих тестовых автомобилях, использование этой функции и уменьшение нагрева будет еще более эффективным и продлит срок службы батареи еще дольше.

Так что, похоже, все будет в порядке, если вы застряли в метель на Rivian R1T или Ford F-150 Lightning, или любом другом электромобиле, при условии, что уровень заряда не будет критически низким. Впрочем, то же самое можно сказать и о транспортном средстве с двигателем внутреннего сгорания. Если вы застряли, имея только 1/8 бака бензина, вам лучше надеяться, что буря пройдет быстро.

Источник 1: https://insideevs.com/

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Источник 2: https://www.youtube.com/@StateOfChargeWithTomMoloughney