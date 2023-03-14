Сеул активно перевооружается. Современные танки К2 модернизируется. Но Сеул уже смотрит дальше, за горизонты танка К2.

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Концепция нового стелс-танка Южной Кореи

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Мировая напряженность активизировала разработку боевых машин. Отслеживаются успехи и неудачи на поле боя. Весь приобретаемый опыт идет на повышение эффективности современных боевых машин. Или для создания совершенно новых. Так обстоит дело с новым танком Южной Кореи.

Сеул уже начал поэтапный отказ от устаревших наземных систем. Танки серии M и российского производства серии T, которые были на вооружении в течение 40 лет, теперь заменяются танками K2. Но танк K2, считающийся самым современным и боеспособным танком в мире, скоро может уйти в историю.

Hyundai Rotem разрабатывает новый танк. Компания представила концепцию танка следующего поколения, который должен быть готов к боевым испытаниям в 2030 году. Танк следующего поколения, который имеет стелс-дизайн, оснащен 130-мм гладкоствольной пушкой и обладает повышенной ударной мощью. Для уменьшения незаметности все дополнительное вооружение, включая ракеты для активной защиты танка и боевой лазер, установлено в башне, что затрудняет обнаружение танка противником

Радиус поражения противника был увеличен за счет использования многоцелевых дронов и ракет, а количество членов экипажа было уменьшено за счет использования беспилотной башни.

Танк создан для обеспечения автономного вождения и дистанционного управления с помощью технологий 4-й промышленной революции. Танк с членом экипажа может дистанционно вести разведку и атаковать силы противника в беспилотной функции. Он также оснащен оборудованием для нейтрализации самодельных взрывных устройств, установленных на дорогах.

Мобильность повышается за счет водородных топливных элементов и устройства активной подвески, а по бокам танка добавлена реактивная броня для улучшения защиты.

Информация о новом танке по-прежнему скудна. Новый танк еще не появился. Но, по мнению экспертов, новый танк Hyundai Rotem больше похож на концепт легкого танка.

Некоторые даже провели прямую связь между заказанными Польшей танками K2 и концепцией легкого танка PL-01. Сходства в дизайне много, и возможно, что Южная Корея сотрудничала с Польшей в этой разработке.

Это проект польской OBRUM, разработанной совместно с BAE Systems. PL-01 основан на шведском легком танке CV90120-T. Впервые он был представлен десять лет назад. Явное сходство с южно-корейской новинкой.

Также выполняется план по улучшению характеристик танка K2, используемого механизированными подразделениями сухопутных войск. Так же, как страны по всему миру продолжают улучшать характеристики танков, применяя новейшие технологии на основе боевого мирового опыта, Южная Корея систематически улучшает характеристики танка K2.

Танк К2

В частности, система активной защиты будет усилена, учитывая уязвимость танков перед противотанковыми ракетами.

Установлена система дистанционного управления огнем RCWS. Была улучшена передняя броня, была предусмотрена 360-градусная система ситуационной осведомленности, а также были улучшены прицел и система привода башни. Добавление многоуровневой системы защиты от атак дронов и противотанковых ракет повышает живучесть танка K2.

Многоуровневая система защиты в зависимости от расстояния угрожающего объекта до танка, различными способами реагирует на атаки против защищаемого танка.

Если беспилотник или ракета обнаруживаются радаром на расстоянии до 8 км, они идентифицируются оптическим оборудованием на расстоянии 5 км. При приближении менее чем на 2 км они нейтрализуются пулеметами, средствами активной защиты и средствами разрушения.

Источник: BulgarianMilitary

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