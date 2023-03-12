По заявлениям специалистов, техническая сторона и развитие ИИ боевых роботов достигли критического уровня. Теперь от человека зависит, будут ли роботы действовать самостоятельно или по прежнему подстраховываться оператором.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

По словам высокопоставленного английского генерала Коллинза, роботы британской армии будут бороться с врагом на полях сражений уже в 2030 году.

реклама

Генерал заявил, что в течение семи лет робот вступит в единоборство с потенциальным противником на поле боя.

Подобные заявления вызывают в воображении образы голливудского "Терминатора", где автономные роботы безжалостно вели войну против человеческой расы.

Но такой сюжет больше не является научной фантастикой. Автономные или полуавтономные беспилотники уже используются в военных действиях для выслеживания, нападения и убийства людей.

На данный момент большинство дронов и беспилотных наземных и морских транспортных средств требуют участия человека в управлении и корректировке. Но, вероятно, конфликт на Украине увеличит темпы развития науки в сторону развития полной автономии.

По сообщениям прессы российская армия, как утверждается, развернула ударные беспилотники с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), такие, как "ZALA Ланцет" и "Ланцет". Оба имеют некоторые автономные возможности, такие, как способность самостоятельно находить и уничтожать цель.

В докладе Организации Объединенных Наций за 2020 год говорится, что впервые в бою в Ливии был использован ударный беспилотник Kargu-2 турецкого производства.

По словам его производителя, Kargu-2 может управляться как автономно, так и вручную, и это подразумевает использование "машинного обучения" и "обработки изображений в реальном времени" против цели.

В 2021 году Израиль запустил рой беспилотников с искусственным интеллектом (ИИ) для нанесения ударов по боевикам ХАМАС (которые, предположительно выпустили ракеты по Израилю), что, как считалось, является первым в мире применением технологии ИИ.

Дроны обычно управляются оператором-человеком, но рои дронов представляют собой шаг вперед в области военных технологий, поскольку они летают как единая интегрированная сеть, управляемая ИИ.

Автономные дроны или роботы на самом деле не могут думать сами за себя. Согласно отчету НАТО, они запрограммированы на большое количество вариантов решения разных задач при выполнении поставленных боевых заданий.

НАТО заявляет, что техническая сторона вопроса в значительной степени проработана, однако, по данным альянса, одобренные автономные беспилотные системы еще не действуют. Ограничивающим параметром выступает боязнь со стороны человечества, разрешить роботам работать, находясь вне контроля человека.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Источник: dailymail.co.uk