Проект Exmoor Squirrel Project, который стремится искоренить серых белок в местности Эксмур, чтобы их можно было заменить местными красными белками, говорит, что неместный вид может подаваться в таких блюдах как: рагу, пирогах и шашлыках.
реклама
Организаторы также обсуждают с двумя ресторанами блюда меню, содержащие мясо серой белки.
Проект поощряет местных домовладельцев и землевладельцев прекратить кормить серых белок, добровольно следить за лесными угодьями, устанавливать ловушки в садах или на земле, чтобы поймать белок.
Защитники природы говорят, что красные белки, которые жили в Великобритании около 10 000 лет, могут исчезнуть в течение десятилетия из-за инвазивной серой белки.
Это не первый раз, когда поедание белок попало в новости.
В 2009 году компания по производству продуктов «Walkers» объявила, что начнет продавать чипсы со вкусом «Белки».
Беличий пирог, между тем, был популярным деликатесом, подаваемым к столу до прошлого века, когда он исчез из британского меню, но он снова привлек внимание с начала предыдущего десятилетия. Поводом стали попытки спасти своих красных собратьев от вымирания.
Тысячи серых белок были проданы ресторанам, мясникам и поступили в продажу на фермерских рынках после того, как были пойманы в ловушку и застрелены в лесах.
Серые белки переносят вирус беличьей оспы, который не причиняет им вреда, но смертелен для красных белок.
В то время, как некоторые экологи хотят сохранить две группы белок отдельно, проект Exmoor Squirrel хочет избавиться от серых навсегда и вновь заполнить леса красными белками.
Керри Хосегуд, исполняющая обязанности менеджера проекта Exmoor Squirrel и владеет лесной фирмой под названием Three Atop Woodland Services, говорит, что серые белки нанесли ущерб британским деревьям на сумму около 40 миллионов фунтов стерлингов.
Она также сказала: «Я ела серую белку раньше, и на вкус она довольно приятная, как кролик».
Серые белки являются одной из основных причин локальных исчезновений красных белок на больших территориях Великобритании, так как они напрямую конкурируют с ними. Так как они крупнее и сильнее, серые белки могут претендовать на большую долю доступной в лесах пищи.
Серая белка является основной причиной снижения популяции красной белки, вытеснив местных белок почти по всей Англии и Уэльсу.
Группы по защите диких животных тщательно следят за популяциями белок и осуществляют целенаправленный контроль над числом серых белок в районах, где красные белки находятся под угрозой исчезновения.
Проект Exmoor Squirrel уже осуществляет отлов и отстрел серых белок.
Миссис Хосегуд сказала: «Серая белка сдирает кору, чтобы добраться до сока под ней, и нам нужно защитить наши леса и местные деревья. Я не думаю, что было бы неразумно убивать животных ради того чтобы просто их утилизировать, поэтому будет иметь смысл, употреблять в пищу этих белок. Было бы также здорово пожертвовать тушки серых белок в зоопарки, которые, возможно, испытывают проблемы с закупкой кормов».
По оценкам, в Великобритании насчитывается всего 160 000 красных белок, а в Англии — всего 15 000.