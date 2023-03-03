Красная Армия всех сильней - старый лозунг и в современных реалиях не потерял актуальности

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Проект Exmoor Squirrel Project, который стремится искоренить серых белок в местности Эксмур, чтобы их можно было заменить местными красными белками, говорит, что неместный вид может подаваться в таких блюдах как: рагу, пирогах и шашлыках.

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Чипсы со вкусом белки

Организаторы также обсуждают с двумя ресторанами блюда меню, содержащие мясо серой белки.

Проект поощряет местных домовладельцев и землевладельцев прекратить кормить серых белок, добровольно следить за лесными угодьями, устанавливать ловушки в садах или на земле, чтобы поймать белок.

Защитники природы говорят, что красные белки, которые жили в Великобритании около 10 000 лет, могут исчезнуть в течение десятилетия из-за инвазивной серой белки.

Это не первый раз, когда поедание белок попало в новости.

В 2009 году компания по производству продуктов «Walkers» объявила, что начнет продавать чипсы со вкусом «Белки».

Беличий пирог, между тем, был популярным деликатесом, подаваемым к столу до прошлого века, когда он исчез из британского меню, но он снова привлек внимание с начала предыдущего десятилетия. Поводом стали попытки спасти своих красных собратьев от вымирания.

Тысячи серых белок были проданы ресторанам, мясникам и поступили в продажу на фермерских рынках после того, как были пойманы в ловушку и застрелены в лесах.

Серые белки переносят вирус беличьей оспы, который не причиняет им вреда, но смертелен для красных белок.

В то время, как некоторые экологи хотят сохранить две группы белок отдельно, проект Exmoor Squirrel хочет избавиться от серых навсегда и вновь заполнить леса красными белками.

Керри Хосегуд, исполняющая обязанности менеджера проекта Exmoor Squirrel и владеет лесной фирмой под названием Three Atop Woodland Services, говорит, что серые белки нанесли ущерб британским деревьям на сумму около 40 миллионов фунтов стерлингов.

Она также сказала: «Я ела серую белку раньше, и на вкус она довольно приятная, как кролик».

Серые белки являются одной из основных причин локальных исчезновений красных белок на больших территориях Великобритании, так как они напрямую конкурируют с ними. Так как они крупнее и сильнее, серые белки могут претендовать на большую долю доступной в лесах пищи.

Серая белка является основной причиной снижения популяции красной белки, вытеснив местных белок почти по всей Англии и Уэльсу.

Группы по защите диких животных тщательно следят за популяциями белок и осуществляют целенаправленный контроль над числом серых белок в районах, где красные белки находятся под угрозой исчезновения.

Проект Exmoor Squirrel уже осуществляет отлов и отстрел серых белок.

Миссис Хосегуд сказала: «Серая белка сдирает кору, чтобы добраться до сока под ней, и нам нужно защитить наши леса и местные деревья. Я не думаю, что было бы неразумно убивать животных ради того чтобы просто их утилизировать, поэтому будет иметь смысл, употреблять в пищу этих белок. Было бы также здорово пожертвовать тушки серых белок в зоопарки, которые, возможно, испытывают проблемы с закупкой кормов».

По оценкам, в Великобритании насчитывается всего 160 000 красных белок, а в Англии — всего 15 000.

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