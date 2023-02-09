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Какие машины и когда можно будет переделать в электромобили самому

Волны электромобилей неизбежно накатываются на машины с ДВС. Можно ли будет за приемлемую цену самому сделать установку электромотора?
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Как только технология переделки традиционного автомобиля в электромобиль станет дешевой и жизнеспособной, появится много автомобилей, которые станут кандидатами на замену.

Переделка в электромобиль старого 1968 года выпуска VW Beetle

Прямо сейчас переделка в электромобиль все еще слишком сложна и дорога, чтобы стать обычным делом для большинства владельцев классических автомобилей. Крупные автопроизводители, такие как Ford, Chevy и Mini, уже рекламировали простоту переделки авто, оснащенных двигателем ДВС, в электромобили, но до тех пор, пока  «crate motors» «коробочные» двигатели ( то есть поставляемые в собранном виде для вторичного рынка, электрические) и «готовые» аккумуляторы не будут доступны по цене, такой подход останется довольно редким. Или переделкой станут заниматься в основном специализированные магазины, пытающиеся сохранить классику, превратив ее в электромобили.

Надеюсь, этого не будет. Как вы думаете, когда придет это время, какие марки переделанные в электромобили станут лучшими? На какой машине вы бы сделали смену начинки, чтобы превратить ее в шустренький электромобильчик?

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На ум приходят автомобили восьмидесятых и девяностых годов, но опять же, это просто моя любимая эпоха автомобильного дизайна; к тому же тогда автомобили все еще казались разумных размеров. Размер и вес будут иметь значение, если большинство водителей будут иметь возможность «апгрейда» классики до электромобиля. Не для того, чтобы увеличить «число лошадей» под капотом и максимальную скорость, а для того, чтобы переделка была достаточно дешевой. Кроме того, не перегружать излишней выходной мощностью старое шасси, вероятно, к лучшему.

Вполне вероятно, что даже когда замена начинки станет обычным делом, аккумуляторы и высокопроизводительные двигатели по-прежнему будут стоить дорого. Итак, я бы выбрал небольшой и легкий автомобиль. Что-то вроде Honda CRX . Я бы хотел установить новые комплектующие под задними сиденьями в старой Honda и сохранить этот пригородный автомобиль, который помогает снизить затраты на эксплуатацию.

Многим после переделки будет не хватать возможности управлять  передачами в старых авто, а в этом есть свой вкус и шарм. Но я готов отказаться от этого, если моя старая Honda сможет еще многие годы покататься на дороге. Если учесть преимущества повторного использования классического корпуса автомобиля, который вы уже любите, переделка электромобилей начинает иметь смысл.

Осталось дождаться  возможности продлить срок службы наших автомобилей после смены двигателя внутреннего сгорания. Учитывая эту перспективу, какие автомобили, по вашему мнению, будут лучше будут подходить для превращения в электромобиль?


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