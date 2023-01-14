Возможности ВПК США не безграничны. И в настоящее время армейские склады в Америке пустеют.

Украина быстро расходует боеприпасы для 155-мм гаубиц и это ставит Соединенные Штаты в затруднительное положение.

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ВПК США может потребоваться до пяти лет, чтобы произвести достаточное количество снарядов для пополнения запасов.

С ракетами ситуация еще более сложная. Чтобы восполнить запасы ракет Джавелин (Javelin) и Стингер (Stinger), США может потребоваться от шести до восьми лет.

Это ставит под сомнение, смогут ли американцы при ограниченном запасе боеприпасов вести еще одну войну против такого противника, как Китай.

С начала боевых действий Соединенные Штаты передали Украине более миллиона 155-мм снарядов, включая высокоточные управляемые снаряды.

Для вооруженных сил Соединенных Штатов, маловероятно, что они восстановят запасы 155-мм снарядов в течение пяти лет.

Украина также использует предоставленные США буксируемые гаубицы M777, которые были впервые поставлены в апреле. И там тоже расходуются 155 мм боеприпасы. Украинцы недавно получили американскую 155-мм самоходную гаубицу «Паладин». Эта артсистема требует еще больше боеприпасов. То есть, по факту мы видим расход 155 боеприпасов превышает темп их производства.

Экскалибуры (Excalibur), джавелины и стингеры будет трудно заменить на что-то аналогично эффективное. Вот, к примеру, ситуация с Excalibur. Высокоточные боеприпасы Excalibur заканчиваются. Украина получила 5 200 этих боеприпасов. Соединенные Штаты отправляют около 1000 экскалибуров в месяц, но ежегодное производство ценного боеприпаса составляет всего 1000 штук в год. Может потребоваться до семи лет, чтобы заменить запасы для этого типа боеприпасов.

До 8 500 противотанковых ракет Javelin и 1 600 зенитных ракет Stinger были отправлены Украине. И тут с перерасходом ситуация аналогичная.

Вот как Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies или CSIS) — влиятельный американский мозговой центр в Вашингтоне оценивает ситуацию с боеприпасами - американским военным тоже нужны боеприпасы – даже в мирное время. Артиллерийские подразделения и морские пехотинцы США нуждаются в снарядах для обучения и сохранения квалификации, не говоря уже о боеприпасах, необходимых в случае войны

По оценкам доклада CSIS, Украина выпускает 143 000 снарядов в месяц или около 4 700 снарядов каждый день. Это опустошает запасы Соединенных Штатов. Другие страны западной коалиции должны будут в какой-то момент опустошить свои склады снарядов. Украине, возможно, придется «нормировать снаряды и вести огонь только по наиболее приоритетным целям».

Тяжелые бои требуют обильного артиллерийского огня. Нынешние тяжелые бои в Донецкой области, особенно вокруг городов Бахмут и Соледар, требуют значительного артиллерийского огня.

Представитель Пентагона отчасти признал проблему, но считает, что военные внимательно контролируют происходящее. Бригадный генерал ВВС Пэт Райдер, похоже, не слишком беспокоился о сокращении запасов боеприпасов. «Мы не будем опускаться ниже наших требований готовности, поскольку мы принимаем во внимание потребности Украины в помощи в области безопасности», — сказал Райдер в пресс-релизе.

Одним из источников, который может помочь с поставками боеприпасов, является Южная Корея. Эта страна имеет внушительную артиллерию и промышленную базу, которая могла бы обеспечить Украину 155-мм снарядами. Райдер сказал, что Пентагон ведет переговоры с правительством Южной Кореи о дальнейшей помощи в усилиях по поставкам. Соединенные Штаты согласились купить 100 000 боеприпасов у Южной Кореи в ноябре, но Украина израсходует их быстро.

Другим трудным выбором для Украины было бы использование артиллерии малой дальности и не таких мощных гаубиц и боеприпасов, но украинцы, очевидно, предпочитают снаряды более крупного калибра и снаряды с GPS-наведением Excalibur.

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