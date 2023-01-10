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Великобритания намеревается поставить танки Challenger 2 на Украину
Западные союзники Украины не снижают объем помощи, поставляя все новые виды вооружений.
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У Лондона есть намерение снабдить Киев танками Challenger 2. В случае такого развития событий танки Challenger 2 будут первыми танками НАТО на Украине участвующими в боевых действиях. Предполагаемое количество Challenger 2 для отправки составляет 10 танков. Этого достаточно для формирования танкового взвода.
До сих пор Запад готовился посылать на Украину только бронированные машины. Поставки танков не были запланированы. В число возможных поставок включались следующие бронированные машины: американские боевые машины пехоты Bradley, французская боевая бронированная машина AMX-10 RC и немецкие боевые бронированные машины Marder.

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По информации SPIEGEL (информационно-политический журнал Германии) возможная дана принятия решения – 20 января 2023. По слухам, на американской военной базе в Рейнланд-Пфальце в Германии была встреча лоббистской группы Ramstein Group. Эта группа, в заседании которой принимают участие должностные чины из Украины, предлагает и проталкивает различные виды вооружений для поставки на Украину. Британская монархия стоит в ряду лидеров стран НАТО по поставке военной помощи на Украину. При этом ранее Соединенное Королевство не изъявляло намерений отправлять танки Challenger 2 на Украину. Великобритания уже поставила Украине 200 бронемашин Stormer. На вооружении бронетранспортера находятся управляемые ракеты Starstreak.

Два с половиной года назад британцы раздумывали, не списать ли им весь парк танков Challenger 2. Но они не стали спешить с их утилизацией, а решили провести модернизацию 148 штук (двух третей т общего количества).  Модернизированная версия имеет новое название Challenger 3 и будет на боевом дежурстве до 2035 года. Модель Challenger2S не подлежит модернизации и будет снята с вооружения и утилизирована или передана другим странам. Танк Challenger 2 стоит на вооружении Королевства с 1994 года. Танк вооружен 120 мм гладкоствольной пушкой и пулеметом 7.62. Пушка может стрелять боеприпасами многих типов, включая бронебойно-фугасные. Эксперты считают танк Challenger 2 довольно защищенным и подвижным. Танки размещались в Боснии и Герцеговине, в Косово и Ираке. Танки имеют репутацию вооружения, способного участвовать в современных боевых действиях.

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По заявления Лондона, он будет предоставлять военную помощь Киеву в объеме не меньшем, чем в прошлом году. Лондон отказался комментировать запрос SPIEGEL о возможном предоставлении Украине танков. Нет и информации о финансовом характере сделки. Возможно, это будет безвозмездная передача бронированной техники.В случае поставок западных современных танков армия Украины значительно усилит свой наступательный потенциал.
С начала Военной Специальной Операции Лондон первым предоставил Украине вооружения летального действия. Всего военная помощь Лондона оценивается примерно в 200 миллиардов рублей. Ассортимент военной помощи Лондона Киеву очень большой: шлемы и бронежилеты, транспортные средства мобильности и материально-технического обеспечения, противотанковое оружие, ракеты и системы противовоздушной обороны, зимнее и медицинское оборудование. По объему помощи Украине Лондон располагается на втором месте после Вашингтона.

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