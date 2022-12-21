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Новейшие роботы разминирования поступают на службу ВВС США
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L3Harris Technologies (L3Harris) - американская технологическая компания, оборонный подрядчик , поставила ВВС США четыре робота первичного осмотра и разминирования T7  для службы по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов (EOD).

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Передача осуществляется согласно rонтракта на $85 млн, подписанному в 2021 году на поставку 56 единиц робототехнической системы. В этом году ВВС США запросили  дополнительную поставку 51 единиц T7. По данным L3Harris, роботы по разминированию T7 заменят 20-летние роботизированные системы F6A ВВС США.

Считающийся «серьезным обновлением», T7 обеспечивает возросшую подъемную силу, увеличенное время автономной работы, более значительный радиус действия и быструю навигацию.Для лучшей точности во время работы по утилизации взрывоопасных предметов операторы могут управлять роботом через контроллер с тактильной обратной связью и оператор понимает какой вес у взрывоопасного предмета и какое усилие нужно приложить для перемещения интересующего предмета.

В августе L3Harris поставила ВВС США систему T7 для полевых учений.

В 2021 году L3Harris завершена поставка  122 роботов по разминированию Т7 Министерству обороны Великобритании .Роботизированные системы заменили дистанционно управляемый парк EOD в стране, используемый с 1995 года.



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