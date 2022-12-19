Прогресс оказался стремительным и робо-такси потихоньку начинает отвоевывать свой рынок услуг.

На данный момент путешественники, которые прибывают в международный аэропорт Феникс Скай Харбор в Аризоне, могут выбрать самый необычный способ доехать в центр города. Waymo, компания по производству беспилотных автомобилей, в настоящее время запустила в работу парк полностью автономных автомобилей без водителя, которые могут забирать пассажиров и доставлять их в пункты назначения. Этот шаг особенно важен, потому что навигация в переполненной среде аэропорта является нетривиальной задачей для самоуправляемого автомобиля, и это показывает, что робо-такси уже могут быть способны шагнуть в реальный мир.

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Waymo, дочерняя компания Alphabet (компания, стоящая за Google), в этом году масштабно выходит на рынок. В мае компания запустила тестовое обслуживание для жителей в центре Феникса и получила хорошие отзывы, что побудило компанию расширить программу на части Вашингтона и Лос-Анджелеса.

Но допуск к обслуживаниию в аэропорту был неожиданным, учитывая, как быстро было получено одобрение. Потребовалось 3 года, чтобы перейти от тестовых поездок к реальным поездкам без водителя в Чандлере, штат Аризона (Chandler, Arizona) и один год в Сан-Франциско. Между тем, в Фениксе это произошло менее чем за 6 месяцев.

На брифинге с журналистами начальник отдела продукции Waymo Сасват Паниграхи обрадовал любопытствующих журналистов- «Никакого списка ожидания, никаких NDA (non-disclosure agreement, соглашение о неразглашении), никаких ограничений по часам, обслуживание 24/7».

«Наши услуги в двух самых популярных городах страны масштабируются», — отметил Паниграхи в пресс-релизе. «По мере того, как наш сервис расширяется в Сан-Франциско и Фениксе, мы рады предоставить преимущества безопасного круглосуточного сервиса большему количеству людей в большем количестве мест».

Кроме того, Waymo также удвоит свою зону покрытия. Waymo может ездить полностью автономно по всему Сан-Франциско, 24/7. Как сообщается, уже существует большой список ожидания для клиентов, подающих заявки на использование Waymo (услуга открыта для «избранных представителей общественности», которые должны подать заявку на ее использование), а территория обслуживания в Фениксе увеличилась более чем в два раза, до 106,7 квадратных километров.

Полностью автономная служба робо-такси в аэропорту является единственной в мире, хотя в Китае некоторые службы робо-такси уже доступны для общественности в крупных городах.

Без сомнения, мы находимся на краю революции в беспилотных автомобилях. После того, как их так долго рекламировали как перспективную технологию, они наконец-то готовы к практической работе, хотя многие проблемы все еще остаются - и до сих пор нет крупномасштабных, прозрачных данных о том, насколько безопасна и эффективна технология на самом деле. Вот почему обслуживание аэропорта критически важно для понимания, поскольку оно может показать, способны ли автомобили без водителя управлять в такой жесткой среде, такой как аэропорт.

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Между тем, Waymo подала заявку на окончательное разрешение, необходимое для работы своих автономных такси в штате Калифорния.