Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
technonick За пост начислено вознаграждение
Беспилотные такси начали работу в Аризоне
Прогресс оказался стремительным и робо-такси потихоньку начинает отвоевывать свой рынок услуг.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

На данный момент путешественники, которые прибывают в международный аэропорт Феникс Скай Харбор в Аризоне, могут выбрать самый необычный способ доехать в центр города. Waymo, компания по производству беспилотных автомобилей, в настоящее время запустила в работу парк полностью автономных автомобилей без водителя, которые могут забирать пассажиров и доставлять их в пункты назначения. Этот шаг особенно важен, потому что навигация в переполненной среде аэропорта является нетривиальной задачей для самоуправляемого автомобиля, и это показывает, что робо-такси уже могут быть способны шагнуть в реальный мир.

реклама

Waymo, дочерняя компания Alphabet (компания, стоящая за Google), в этом году масштабно выходит на рынок. В мае компания запустила тестовое обслуживание для жителей в центре Феникса и получила хорошие отзывы, что побудило компанию расширить программу на части Вашингтона и Лос-Анджелеса.

Но допуск к обслуживаниию в аэропорту был неожиданным, учитывая, как быстро было получено одобрение. Потребовалось 3 года, чтобы перейти от тестовых поездок к реальным поездкам без водителя в Чандлере, штат Аризона (Chandler, Arizona) и один год в Сан-Франциско. Между тем, в Фениксе это произошло менее чем за 6 месяцев.

На брифинге с журналистами начальник отдела продукции Waymo Сасват Паниграхи обрадовал любопытствующих журналистов- «Никакого списка ожидания, никаких NDA (non-disclosure agreement, соглашение о неразглашении), никаких ограничений по часам, обслуживание 24/7».

«Наши услуги в двух самых популярных городах страны масштабируются», — отметил Паниграхи в пресс-релизе. «По мере того, как наш сервис расширяется в Сан-Франциско и Фениксе, мы рады предоставить преимущества безопасного круглосуточного сервиса большему количеству людей в большем количестве мест».

Кроме того, Waymo также удвоит свою зону покрытия. Waymo может ездить полностью автономно по всему Сан-Франциско, 24/7. Как сообщается, уже существует большой список ожидания для клиентов, подающих заявки на использование Waymo (услуга открыта для «избранных представителей общественности», которые должны подать заявку на ее использование), а территория обслуживания в Фениксе увеличилась более чем в два раза, до 106,7 квадратных километров.

Полностью автономная служба робо-такси в аэропорту является единственной в мире, хотя в Китае некоторые службы робо-такси уже доступны для общественности в крупных городах.

Без сомнения, мы находимся на краю революции в беспилотных автомобилях. После того, как их так долго рекламировали как перспективную технологию, они наконец-то готовы к практической работе, хотя многие проблемы все еще остаются - и до сих пор нет крупномасштабных, прозрачных данных о том, насколько безопасна и эффективна технология на самом деле. Вот почему обслуживание аэропорта критически важно для понимания, поскольку оно может показать, способны ли автомобили без водителя управлять в такой жесткой среде, такой как аэропорт.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Между тем, Waymo подала заявку на окончательное разрешение, необходимое для работы своих автономных такси в штате Калифорния.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#waymo
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
18
Германия экономит всего 12% газа вместо планируемых 20%, ситуации присвоили статус "критическая"
65
Илон Маск в поисках инвесторов, которые купят акции Twitter по той же цене, что и он
3
Джеймс Кэмерон оплатил судебно-медицинскую экспертизу, что победить в споре с фанатами "Титаника"
1
Core i5-13400 уступает 12600K в рендеринге и графических приложениях 2-11%, но стоит гораздо дешевле
16
Потянет ли старушка GeForce GTX 1060 обновлённую The Witcher 3 – красивая картинка доступна единицам
23
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 5-й: Them’s Fightin’ Herds
11
Почему видеокарты NVIDIA дорожают в магазинах РФ, и что покупают обычные геймеры в декабре 2022г
12
Глава TSMC дал понять, что современные геополитические тренды сдерживают технический прогресс
6
Бюджетные и средне-бюджетные видеокарты NVIDIA и AMD продолжают дешеветь
10
Call of Duty: Modern Warfare 2 временно доступна бесплатно
5
RTX 4090 в российских магазинах дорожают – среди причин приближение Нового Года и курс рубля
25
Видеокарты от компании Nvidia продолжают дорожать
32
Строительство предприятий Intel в Германии упёрлось в финансовые трудности
4
Соседи на Украине пишут друг на друга доносы из-за горящего света
29
В Санкт-Петербурге планируется возродить производство ВАЗ-2106 "Шестёрка"
13
Почему сегодня не стоит покупать видеокарты NVIDIA – 6 моделей AMD для любого кошелька
8
Первая версия фанатского воссоздания Duke Nukem Forever выйдет уже на следующей неделе
1
Межпланетная станция НАСА Юнона сделала уникальный снимок вулканического спутника Ио
+
AMD обвинили в выпуске недоработанных версий Radeon RX 7900 XT и XTX – компания все отрицает
26

Популярные статьи

Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
192
Поставки Patriot Украине могут свидетельствовать о скором окончании СВО
113
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
158
ТОП-5 причин покупать компьютерные комплектующие и цифровую технику в магазине Регард
23
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 1
19
Цены на комплектующие растут вслед за долларом — спешим собрать оптимальный игровой ПК
8
О самых неоптимизированных играх на ПК
34
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
117
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
38
Турция представила бортовой компьютер для своего истребителя 5-го поколения
6

Сейчас обсуждают

Manager
22:39
Планирую в дальнейшем изменить ограничение по температуре процессора в BIOS с 95°C до 85°C.
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
Manager
22:37
Видеокарта не работает.
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
Александр Нестеров
22:36
Мы всегда всех драли безо всяких союзников. Потому и выигрываем всегда, что ни от кого не зависим, в отличии от вас. Вы только что можете побираться и выпрашивать чужое ибо своего за 30 лет самостийно...
Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
Xardazzz
22:35
в Москве на савёле цены ниже алиэкспресса, не говоря уж про всякие ситилинки.
Что не так с ценами на процессоры в магазинах РФ, и почему камни AMD перестали радовать геймеров
RedStone
22:35
А между тем даже в Ялте сейчас минус 1 Цельсия. Помню-помню как во время блэкаута свидомые нам желали помёрзнуть.
Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
Manager
22:33
Люблю новое железо. Было желание и возможность - обновил систему. Эффект от 7950Х есть. Ниже видно. При том, что на 7950X работает 30 потоков, а на 5950Х - 32 потока.
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
RedStone
22:33
Зато прям сейчас штатовский разведчик круги нарезает, далековато правда - боится.
Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
Avator666
22:33
русские барыги охуели. белорусские барыги - охуели в край. Покупал в минских магазх железо я очень давно. Ибо есть алиэкспресс. Где цены в полтора раза ниже.
Что не так с ценами на процессоры в магазинах РФ, и почему камни AMD перестали радовать геймеров
Manager
22:31
Каждое включение надо ждать.
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
Manager
22:30
Согласен насчёт корпуса. Я его взял специально, чтобы собрать две системы с двумя трёхслотовыми видеокартами. Но производитель обманул с характеристиками. Видеокарта второй системы может быть максим...
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем