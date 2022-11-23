Новый бомбардировщик-невидимка B-21 Raider может задать тон определению, что означает наземный удар в современной войне. Открытие самолета запланировано на 2 декабря

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Зачем нужен B-21? Вооруженные силы Китая растут как на дрожжах: количество истребителей-невидимок увеличивается с каждым месяцем, а новые военные корабли производятся более высокими темпами. Военно-воздушные силы хотят, чтобы B-21 проникал в китайскую противовоздушную оборону, запускал или сбрасывал боеприпасы и пробивался обратно в Соединенные Штаты.

Разбить стратегию, операции и тактику Китая военного времени

Китай продвигает свою военную стратегию и тактику запрета доступа / отказа в зоне. Это практика удержания военных активов США от продвижения к решающим точкам в Тайваньском проливе и Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Пекин создал достаточно военной техники для выполнения этих операций. Военно-воздушные силы и военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая отправляют активы дальше от Китая, чтобы раздвинуть границы запрета доступа / отказа в зоне. B-21 сможет прорваться и сломать эту стратегию, чтобы начать операцию наземного удара по уничтожению критически важных вражеских объектов, командования и управления, а также радиолокационных центров.

B-21: Самолет дальнего радиуса действия

B-21 будет иметь большую дальность, низкую заметность и ядерный потенциал. Он предназначен для использования в первый день потенциального сценария конфликта с Китаем. Это сократило бы время, необходимое для реагирования на глобальный кризис, такой как нападение китайцев на Тайвань. B-21 мог бы летать в любой точке Индо-Тихоокеанского региона.

Эпоха перевооружения ВМС США

Соединенные Штаты в последний раз вводили новый бомбардировщик в состав флота в 1988 году. B-21 в конечном итоге заменит B-1 Lancer и B-2 Spirit, чтобы стать наземным ударным самолетом будущего, включая способность нести противокорабельные ракеты. B-21 может летать уже в 2023 году. Потенциальное оружие включает крылатую ракету JASSM-ER, бомбу для уничтожения бункера GBU-57 и спутниковую бомбу GBU-31 JDAM, сообщает Asia Times..

Сопротивление ПВО Китая

Военная операция Соединенных Штатов не будет причиной простоя для B-21. Китай постоянно совершенствует свою сеть противовоздушной обороны, добавляя в нее передовую зенитно-ракетную систему С-400. Радар мог бы обнаружить B-21, когда он перезаправлялся, рискуя обнаружить бомбардировщик. J-20 Mighty Dragon, самый современный истребитель-невидимка в Китае, может успешно обнаружить и поразить B-21.

B-21 также должен следить за радиолокационной системой, которая, по мнению Китая, может вынюхать военный самолет-невидимку. Противостелс-радар YLC-8E приближается к реализации.

Обеспокоен Китай новым самолетом США?

Понятно, что Китай беспокоится о B-21. Действия по ограничению доступа/отказу в зоне могут не сработать. Военно-воздушным силам и военно-морскому флоту Китая придется полагаться на старые и новые радары, которые могут быть выслежены и нейтрализованы B-21, запускающим противоракеты вне поля зрения радара. B-21 имеет массивную полезную нагрузку и сможет нести большое количество ракет и бомб. B-21 также может быть более передовым развертыванием, будучи размещенным на Гуаме или даже в Австралии. Это уменьшит продолжительность пути Raider и может не потребовать дозаправки в воздухе. Планируется, что B-21 вылетит с базы ВВС Эллсворт, Южная Дакота.

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