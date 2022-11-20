Срок поддержки оригинального Surface Go с поддержкой LTE Advanced, представленного в ноябре 2018 года, истек

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С сегодняшнего дня Microsoft больше не предоставляет обновления встроенного программного обеспечения и драйверов для своего первого поколения Surface начального уровня с сотовой связью.

Microsoft традиционно предоставляет четыре года активной поддержки для каждого устройства Surface, и этот период начинается с момента поступления устройства в продажу. Однако некоторые компьютеры Surface имели значительно более длительный жизненный цикл. Например, Microsoft поддерживала Surface Pro 3 почти вдвое дороже.

Следующим компьютером Surface, срок службы которого истекает, является ноутбук Surface второго поколения - Microsoft прекратит его поддержку 27 декабря 2022 года.

Стоит отметить, что обновления Windows отделены от обновлений встроенного программного обеспечения, что означает, что Surface Go с LTE будет продолжать получать обновления ОС, исправления и новые функции. К сожалению, оригинальный Surface Go не поддерживает Windows 11, но он отлично работает с Windows 10, которая будет поддерживаться до 2025 года. Последний недавно получил обновление 2022 года с "ограниченным набором" функций повышения производительности.



